Taylee Lewis, Head of Australia and Asia Pacific Division per un'azienda italiana specializzata in gestione dell’export e facilitazione degli investimenti, è anche Business Development Manager dell’Italian Business Women’s Network.





Nata a Sydney ma residente a Brescia, Taylee ha raccontato a SBS Italian i motivi che spingono le aziende a richiedere la sua consulenza.

"Nonostante la grande richiesta di prodotti italiani, specialmente da Paesi come l’Australia, per le aziende italiane di piccole e medie dimensioni, non è semplice stabilire una presenza solida in questi mercati. Spesso infatti mancano dei consulenti [interni] che li aiutino a costruire una strategia di marketing per l’internazionalizzazione”, spiega Lewis ai microfoni di SBS Italian.





“Si tratta di realtà il cui prodotto è molto conosciuto e apprezzato in Italia", continua "ma le aziende commettono l'errore di pensare che questo basti per avere successo in un nuovo mercato. Sottostimare il marketing è un errore che fa la differenza nel destino di un’azienda”.

La domanda arriva soprattutta dai settori della moda, della cosmesi e dell'arredamento, oltre a quello enogastronomico, e l’interesse delle aziende italiane per il mercato australiano è in aumento.





L’idea condivisa è infatti che una volta arrivati down under sia più facile accedere anche al mercato asiatico, come ci conferma anche Taylee.





"Una tendenza che ho potuto verificare negli ultimi anni è il crescente interesse da parte di imprenditrici italo australiane, categoria con cui mi confronto grazie al mio ruolo all'interno di Italian Business Women’s Network. Dopo aver aperto una loro azienda in Australia, queste donne imprenditrici sono interessate a esplorare il mercato italiano", conclude Taylee ai microfoni di SBS Italian.





Ascolta l'intervista:

LISTEN TO "Aiuto le aziende italiane a raggiungere il mercato australiano" SBS Italian 08/05/2021 12:04 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.