Alone, la sfida di sopravvivenza in Tasmania inizia su SBS

Venerdì alle 19.30 su NITV – The Shiralee



Il protagonista di questo film è uno swagman , termine tutto australiano che designava i lavoratori delle campagne che si spostavano a piedi da una fattoria all’altra, portando con sé i loro pochi averi in un fardello. Macaulay – questo è il suo nome – si trova a doversi prendere cura della figlia e i due si incamminano nell’outback, nel tentativo di ricucire i loro rapporti e trovare una casa.



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la nostra audioguida con tutte le anticipazioni

Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – Gandhi



Dopo aver combattuto per i diritti degli indiani in Sudafrica, Gandhi viene invitato a tornare nel suo Paese di origine dove è considerato un eroe e dove gli verrà chiesto di guidare la lotta per l’indipendenza dall’impero britannico. Inizia così la rivoluzione non violenta che coinvolgerà milioni di persone, e che questo film diretto da Richard Attenborough nel 1982 racconta. Indimenticabile Ben Kingsley nel ruolo del Mahatma.





Martedì alle 20.30 su SBS World Movies – The King’s Speech



Dopo la morte del padre Giorgio V e l’abdicazione del fratello Edoardo VIII, il regno d’Inghilterra passa a Giorgio VI, affetto da sempre da balbuzie. La nazione che sta per entrare in guerra e necessita disperatamente di una guida e la moglie Elizabeth trova per il re un eccentrico logopedista. Diretto da Tom Hooper, il film ha come protagonisti Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter.





Mercoledì alle 19.30 su SBS – Alone Australia



Dieci persone vengono lasciate nelle aree più remote della Tasmania nel cuore dell’inverno. L’obiettivo è quello di sopravvivere, senza aiuto alcuno, il più a lungo possibile. L’ultimo a resistere verrà premiato con 250.000 dollari.





Mercoledì alle 18.40 su SBS World Movies – RBG



RBG sono le iniziali di quella che è stata un’improbabile star. Non un’attrice od una cantante pop, ma la giudice della Corte Suprema statunitense Ruth Bader Ginsburg, di cui questo documentario ripercorre la straordinaria carriera e la sua eredità.





Mercoledì alle 20.30 su SBS World Movies – Room



Jack ha 5 anni e, insieme alla mamma, è vissuto per tutta la vita in una stanza. Quando finalmente riescono ad uscirne, Jack scopre con meraviglia il mondo esterno. Dalla claustrofobia alla libertà, questo piccolo film fu descritto da molti come uno dei migliori del 2015 e arrivò ad essere nominato come Miglior Film agli Oscar di quell’anno.





Giovedì alle 20.30 su SBS World Movies – 12 Years A Slave



Solomon viene rapito negli anni che precedono la Guerra Civile Americana, per poi essere venduto come schiavo. Questo film racconta la storia della sua sopravvivenza, dodici anni in cui Solomon incontra sia gentilezza che crudeltà.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.