Essere medico in Italia o in Australia? Alessandro valuta il da farsi

Alessandro non è propriamente uno di quelli che rientrano nella categoria "cervelli in fuga" dal Belpaese.





E non perchè non sia un cervello (anzi), bensì perché è innamorato dell'Italia al punto da non essere sicuro che questa Down Under possa essere la sua fuga definitiva.



LISTEN TO "Il sistema sanitario australiano va riformato" SBS Italian 06/08/2021 21:13 Play

Specializzando del Rizzoli di Bologna in ortopedia e traumatologia, Alessandro ha ottenuto una fellowship presso il Saint Vincent Hospital di Melbourne. La sua ricerca è focalizzata sulla chirurgia dei sarcomi, ovvero dei tumori delle ossa e delle parti molli, ed in Australia Alessandro sta trovando il modo di approfondire ulteriormente le sue conoscenze.





"L'organizzazione della carriera medica è molto diversa tra Italia ed Australia - spiega Alessandro - perchè mentre da noi la specializzazione termina attorno ai 30 anni, qui il percorso dura un po' di più, il che rende la preparazione alla specializzazione più completa."



Alessandro Bruschi, fellow del Saint Vincent Hospital, proveniente dal Rizzoli di Bologna. Secondo Alessandro, nel sistema sanitario australiano la figura dello specialista vive principalmente nel settore privato, permettendo ai professionisti australiani grandissimi guadagni.





La sua visione, però, è più focalizzata sul valore della ricerca, e secondo lui non è tutto oro quello che luccica. Il problema principale, a suo dire, è il rischio di rincorrere i guadagni a scapito dei progressi scientifici, il che renderebbe l'approccio alla disciplina "superficiale e limitativo".



Quando sei totalmente focalizzato sul lanciare la tua attività libero-professionale, potresti diventarne schiavo. In Italia il sistema pubblico potrebbe essere stressante, ma ti tutela. Alessandro Borghi

La sfida che lo attende, adesso, è quella di decidere il da farsi. Restare in Australia o tornare a Bologna?





"Non lo so ancora - confessa - ma non è un problema. Devo comunque tornare in Italia per questioni legate al visto, quindi la decisione non è a breve scadenza. Quel che conta è che questa esperienza ha davvero allargato i miei orizzonti, perchè la vita in Australia è davvero bella!"





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.