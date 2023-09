Anche Puccini in spiaggia questa settimana in TV su SBS

Tutti i giorni alle 7.30 su SBS WorldWatch – Telegiornale





Da un paio di settimane ormai SBS WorldWatch ospita l’informazione in lingua che prima potevate trovare su SBS e SBS Viceland. Sintonizzatevi quindi sul canale 35 alle 7.30 ogni mattina per vedere il telegiornale RAI in italiano.





Venerdì alle 21.30 su NITV – Land Bilong Islanders





Mer Island, o Murray Island, è uno dei posti più belli e più isolati dell’Australia, ed è stato alcuni decenni fa centro di una battaglia legale che ha messo in discussione l’insediamento europeo nel continente. Il suo più celebre residente, Eddie Mabo, fece causa al governo del Queensland e la sentenza ebbe conseguenze storiche nel rapporto con le First Nations, tanto che il 3 giugno per gli abitanti delle isole di Torres è Mabo Day, una festività che alcuni vorrebbero estendere a livello nazionale. Questo documentario ne racconta la storia.





Sabato alle 15.30 su SBS – Bohème On The Beach





La State Opera del South Australia trasporta la Bohème di Giacomo Puccini sulla spiaggia più celebre di Adelaide, Glenelg. Una serata estiva unica con l’Adelaide Symphony Orchestra e sullo sfondo non la Torre Eiffel ma uno splendido tramonto australiano.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Before The Devil Knows You’re Dead





Il thriller diretto dal maestro Sydney Lumet racconta di una famiglia che trova il proprio peggior nemico all’interno di se stessa. Il titolo italiano, come talvolta accade, è completamente diverso, Onora il padre e la madre. Il cast è a dir poco da grandi occasioni, con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Albert Finney e Marisa Tomei.





Domenica alle 16.25 su SBS Viceland – The Tesla Files





Nel 2017 l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama desecretò una serie di documenti collegati all’inventore e scienziato Nikola Tesla. In questo documentario una squadra di esperti cerca di svelare alcuni dei molti misteri che attorniano questa figura geniale ed enigmatica.





Martedì alle 20.00 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Come capita a molti altri italoaustraliani, anche l’amico di Silvia, Michael, si ritrova una volta l’anno in famiglia per la produzione di salami, uno dei riti irrinunciabili della tradizione. Quest’anno Silvia è stata invitata a dare una mano e ad imparare come preparare un autentico salame italiano. E naturalmente poi questo ispirerà delle gustose ricette.





Martedì alle 20.30 su SBS Viceland – Feels Good Man: Pepe The Frog





Pepe The Frog è un personaggio dei fumetti di cui Internet si è appropriato, utilizzandolo in meme che incitano all’odio, e non solo. Il documentario racconta la storia del suo creatore, Matt Furie, e della sua battaglia per salvare Pepe dall’oscurità e dalle lacerazioni sociali dell’America di oggi: un tentativo di un artista di poter riconquistare il controllo della sua creazione.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





