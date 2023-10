Anche SBS TV celebra la National Reconciliation Week

Venerdì 28 maggio, alle 20:00 su NITV - “Rabbit-Proof Fence”





Siamo nel pieno della National Reconciliation Week, la settimana che celebra la cultura e la storie dei popoli aborigeni australiani per promuovere la riconciliazione. NITV propone film, documentari e programmi di approfondimento.





“Rabbit-Proof Fence” racconta il dramma delle ‘Stolen Generations’ (le generazioni rubate) di minori aborigeni allontanati dalle loro famiglie con l'obiettivo di una rieducazione forzata, una politica che il governo australiano ha dismesso solo negli anni '70 del Novecento. Da non perdere anche un altro classico alle 12:30: “Ten canoes” il primo lungometraggio realizzato interamente in una lingua aborigena.





Sabato, alle 18:35 su SBS World Movies – A Street Cat Named Bob





Un film inglese che toccherà il cuore di molti e che racconta le vicende reali di uno scrittore inglese senzatetto ventisettenne e del suo gatto rosso, Bob, diventato in pochi mesi una star del web e dei social.





Domenica alle 16:00 su SBS Food – The Cook and the Chef





La serie australiana che celebra il meglio della cucina australiana, ci porta in Barossa Valley in SA per preparare un BBQ di verdure e carne.





Lunedì 17 maggio, alle 19:35 su SBS - Secrets of the Tower of London





Il documentario racconta, come dice il titolo, tutti i segreti della Torre di Londra, una fortezza situata nel centro di Londra, sulla riva nord del Tamigi.





Martedì, alle 20:30 su SBS - Insight





Quando capire che è arrivato il moneto di rinunciare ad un sogno nel cassetto e fare i conti con la realtà? Questo il tema dell’episodio del programma di approfondimento della prima rete di SBS





Mercoledì, alle 21:30 su World Movies – “Burning”





Basato sul racconto Granai incendiati, dell’autore giapponese best seller Haruki Murakami, il film racconta, con l'occhio del protagonista Jong-su, la sua maturazione verso una nuova coscienza di sé a seguito di una esperienza drammatica.





Giovedì, alle 19:30 - Australia's Food Bowl





Australia's Food Bowl , il nuovo programma di SBS Food condotto dal ristoratore Stefano De Pieri, ci porta nella regione del bacino del Murray-Darling per insegnarci a cucinare in modo sostenibile e limitare gli sprechi in cucina.

A seguire sulla stessa rete, alle 20:00 su SBS Food - Cook like an Italian with Silvia Colloca

Nella nuova puntata della seconda serie dello show, Silvia Colloca è alle prese con una lasagna con ragù di agnello e zucchine e una ciambella di ricotta.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS e vi ricordiamo che tutti i programmi trasmessi sui canali di SBS sono anche disponibili su SBS On Demand.





Sono disponibili anche due serie in italiano: Masantonio , ambientata a Genova su casi di persone scomparse, e DOC - Nelle tue mani , liberamente ispirata alla vera storia di un medico che, risvegliatosi da un coma dovuto a un incidente stradale ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti all'accaduto.





Mentre continua fino a domenica la copertura in esclusiva del Giro d’Italia 2021 in chiaro mentre nel corso della giornata sono disponibili gli highlights su SBS TV.





Buona visione!





Ascolta la guida ai programmi TV di SBS:





LISTEN TO Anche SBS TV celebra la National Reconciliation Week SBS Italian 28/05/2021 07:57 Play





