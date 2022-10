Andrea Bocelli torna in Australia

Il leggendario tenore e cantante pop Andrea Bocelli si trova in Australia per promuovere il suo ultimo album, “A Family Christmas”, che vede la partecipazione del figlio 26enne Matteo.





Ad accompagnarli, in un tour che toccherà Sydney, Melbourne e la Hunter Valley, anche la figlia Virginia, di 10 anni.



Advertisement

“Posso dire senza pensarci tanto che la realtà ha superato i sogni; quando ero ragazzo sognavo di diventare un cantante di qualche successo e mi sarei accontentato di essere conosciuto nell’ambito dei confini nazionali”, ha raccontato Bocelli ai microfoni di SBS Italian.





Durante la conferenza stampa che ha preceduto il concerto alla QUDOS Arena dell’Olympic Park di Sydney, Bocelli ha ricevuto il Disco d'oro per avere venduto oltre due milioni e mezzo di dischi in Australia e Nuova Zelanda.



Durante una conferenza stampa a Sydney, a Bocelli è stato consegnato il Disco d'oro per avere venduto oltre due milioni e mezzo di dischi in Australia e Nuova Zelanda. Credit: SBS Nel 2010, il suo nome è stato inserito nella “Hollywood Walk of Fame”, un tributo al successo internazionale ottenuto durante la sua carriera.





“Devo dire che l’aspetto più gratificante della carriera consiste nell’affetto della gente", ha dichiarato Bocelli.





"L’affetto che ti dà la gente quando ti ferma per strada e ti stringe la mano, ti chiede una foto e ti esprime gratitudine per quello che hai fatto e che ti dà la forza di continuare dopo tanti anni... La forza che ti dà per salire su un aereo e fare 20 ore di volo per arrivare fino in Australia”.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.





Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui .