Approda su SBS TV il film di Matteo Garrone "Dogman"

Questo pomeriggio alle 16:15 su SBS The Wonderful World of Chocolate





Il Natale si avvicina e non c’è modo migliore di cominciare ad assaporarlo che guardando come viene fatto il cioccolato. La puntata di questo programma ci porta nella fabbrica della Lindt a Zurigo dove scopriremo i segreti del successo dei maestri cioccolatai svizzeri.





Non solo! Scopriremo come oltre un secolo fa, Rodolphe Lindt ha cambiato per sempre il sapore del cioccolato.





Alle 21:30 su NITV The Secrets of Pecan Summer





In questo documentario scopriremo la storia che si cela dietro la prima Opera Indigena.





Composta da Deborah Cheetham, Pecan Summer racconta la sua scoperta di quello che è davvero successo alla sua famiglia nel 1939 e il perché lei non abbia mai saputo la verità.





Al documentario seguirà l’Opera a partire dalle 22:00.





Sabato alle 21:25 su SBS Russia to Iran: Across the Wild Frontier





Lev percorre le ultime 1000 miglia utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto attraversando l’Armenia e l’Iran, per arrivare al Mar Caspio.





Una volta entrato in Armenia, Lev incontra il fotogiornalista Anush Babajanyan che lo aiuterà ad accedere a questa parte poco esplorata dell’Europa.





Domenica alle 15:55 su ViceLand North to South: The Full Journey





Un viaggio davvero spettacolare da Auckland fino alla punta dell’Isola meridionale della Nuova Zelanda.





Poco dopo la partenza, la città si dissolve per dare spazio a infinite colline, tranquilli corsi d’acqua, ma anche promontori vulcanici. Un viaggio davvero da non perdere.





Alle 20:30 su World Movies: Frankie





Tre diverse generazioni si trovano a dover affrontare un esperienza sconvolgente mentre sono in vacanza a Sintra, una storica città del Portogallo conosciuta per i suoi giardini e i suoi palazzi da favola.





Diretto da Ira Sachs, il film vede protagonisti Isabelle Huppert, Brendan Gleeson e Senza Nanua.





Lunedi alle 16:30 su SBS Food: Giada Entertains





La pasta costituisce un modo economico di sfamare moltissime bocche e un piatto base eccezionale da poter arricchire con moltissimi ingredienti. In questa puntata Giada De Laurentiis ci mostrerà come preparare un buffet di pasta da leccarsi i baffi.





I piatti preparati includono pasta con i piselli, pasta al forno con la salsiccia ma anche un gustosissimo gnocco fritto.





Martedì alle 18:00 su SBS: Mastermind





In questa puntata del celebre quiz di SBS gli argomenti saranno il film Up, l’evoluzione umana, Napoleone III e la storia di Canberra. Una puntata davvero da non perdere.





Mercoledì alle 20:30 su ViceLand: The Wave





Un uomo che sta per ottenere una promozione assume una droga allucinogena e comincia a a capire la realtà che lo circonda e quale sia davvero la verità.





E alle 21:30 su World Movies Dogman





Marcello, un toelettatore di cani, si trova coinvolto in una relazione pericolosa con Simoncino, un ex pugile violento che terrorizza l’intero vicinato.





Nel tentativo di riaffermare la sua dignità, Marcello organizza un inaspettato piano di vendetta.





Protagonisti di questo film sono Marcello Fonte ed Edoardo Pesce.





Ed infine giovedì alle 19:30 Going Places with Ernie Dingo





In questa puntata, andremo a Broome, in Western Australia, città molto cara ad Ernie.





Qui, Ernie incontra la sua famiglia, un caro e vecchio compagno di scuola e una signora a caccia di dinosauri.





Non dimenticate inoltre che avete a disposizione migliaia di film, telefilm e documentari grazie a SBS on Demand. Tra i titoli disponibili noi vi consigliamo Cook Like an Italian con Silvia Colloca o il classico di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza. Non dimenticatevi inoltre che il telegiornale della RAI va in onda tutte le mattine alle 7:30 su SBS. Telecomando io torna la settimana prossima!





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.