Arrivano i Mondiali, voi per chi tifate?

Punti chiave Sbs Italian lancerà dal 4 novembre "Storie mondiali: quando la Storia passa dai campi di calcio", il nuovo podcast che racconta episodi indimenticabili legati ai mondiali di calcio

La 22esima edizione del mondiale di calcio inizierà il 21 novembre con l'incontro inaugurale Qatar-Ecuador

Sarà il secondo mondiale consecutivo senza l'Italia, che manca da quello (poco fortunato) del 2014

25 giugno del 2014. Alla Arena Das Dunas di Natal, in Brasile, un goal dell'uruguaiano Godin elimina dal Mondiale l'Italia allenata da Cesare Prandelli. Era la partita del famoso morso di Suarez a Chiellini.



Chiellini mostra il morso di Suarez Gli italiani si disperarono, visto che, dopo il trionfo del 2006, le due successive partecipazioni videro gli Azzurri eliminati al primo turno.





Eppure, sembrerà strano, adesso rimpiangiamo anche quei momenti.





Dopo quella magra figura nel Paese pentacampeão , l'Italia mancherà la qualificazione alla fase finale sia nel 2018 che nel 2022.



Ma, come si sa, the show must go on , e allora questa edizione del Mondiale, novembrina per la prima volta, prenderà il via tra pochi giorni, per la seconda volta consecutiva senza nessuno a rappresentarci.





Per questo motivo, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: seguirete comunque il Mondiale? Tiferete per qualche altra squadra, o non avete ancora superato lo choc della seconda eliminazione consecutiva? Ma soprattutto, guferete contro qualcuno?



I detentori del trofeo, i transalpini di Mbappe. Source: Getty / Getty Images Europe Dimitri si definisce "romantico".





"[Romantico] perché vorrei una finale Argentina-Portogallo per godermi l'ultima grande tenzone tra Messi e Cristiano Ronaldo", ha affermato.





Questa partita, a detta di Valerio — un altro ascoltatore — creerebbe faide familiari.





"Io amo CR7, mentre mio fratello stravede per La Pulga" , ha raccontato.



Ultima chiamata per La Pulga Lionel Messi. Source: Getty Noi di SBS Italian abbiamo trovato un modo per partecipare a questo Mondiale nonostante l'assenza dell'Italia.



Clicca qui per ascoltare "Storie Mondiali" Sta per arrivare "Storie Mondiali", quando la Storia passa dai campi di calcio SBS Italian 10/10/2022 01:33 Play

Da domani sarà infatti disponibile la prima puntata della mini-serie di cinque episodi "Storie Mondiali, quando la Storia passa dai campi di calcio", a cura di Dario Castaldo e Andrea Pagani, in cui l'evento sportivo fa da sfondo a vicende epiche, politiche, curiose e drammatiche, che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni.





Clicca qui per seguire il podcast: https://podfollow.com/storie-mondiali





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.