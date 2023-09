Australia, arrivano Giannini e Schillaci

Due settimane agli antipodi per partecipare ad eventi e manifestazioni, per vedere all'opera alcuni ragazzini delle scuole calcio d'Australia e per rievocare le Notti Magiche di Italia 90 assieme alla comunità italiana di Sydney, Canberra e Melbourne.





Salvatore Schillaci e Giuseppe Giannini, due grandi protagonisti della nazionale Azzurra che 32 anni fa concluse al terzo posto la Coppa del Mondo giocata in casa, sono sbarcati sabato down under.



Italia 90, gli Azzurri che hanno affrontato la Cecoslovacchia allo stadio Olimpico di Roma Credit: Alessandro Sabattini/Getty Images "Non è la prima volta che vengo. Venni la prima volta da giocatore quando militavo in Giappone", racconta ai microfoni di SBS Italian Totò, capocannoniere ad Italia '90 con 6 reti e che - dopo aver indossato le maglie di Messina, Juventus e Inter - concluse la carriera nel Sol Levante, nel Jubilo Iwata.





Il 58enne di Palermo gestisce un centro sportivo nel capoluogo siciliano ma negli ultimi anni ha smesso di occuparsi direttamente della scuola calcio e si è ritagliato uno spazio in televisione.



Purtroppo con l'Argentina pagammo un episodio sfortunato, ma avevamo una squadra fortissima e potevamo vincere quel Mondiale. Totò Schillaci

Proprio a Palermo gli Azzurri dell'ex compagno Roberto Mancini si sono fatti beffare nel play off dalla Macedonia del Nord e hanno fallito l'appuntamento con i Mondiali del Qatar.





"I giocatori erano stanchi e demotivati. Oggi la nazionale è in crisi per via dell'eccessivo numero di stranieri nel campionato italiano. La vittoria nell'Europeo ha rappresentato l'eccezione", afferma Schillaci





E dire che se l'Italia ha fallito l'appuntamento con gli ultimi due Mondiali, l'Australia sta per disputare per la quinta volta consecutiva la fase finale di una Coppa del Mondo.



"Ho deciso di fare questa vita, girando il mondo per sfruttare un nome che a distanza di 32 anni è ancora tenuto in grande considerazione. Mi godo la vita: ho partecipato a reality, ho recitato con piccoli ruoli al cinema ma ho preferito non fare l'allenatore", conclude Schillaci.





Domenica 28 agosto, Schillaci e Giannini saranno a Canberra, dove faranno visita al Gungahlin United FC per un clinic a Nicholls, nell'ACT.





Lunedì 28 e martedì 29, poi, i due ex Azzurri vedranno all'opera i ragazzini delle scuola calcio del Club Marconi (tra le 5 e le 8 del pomeriggio), e sabato si recheranno a Melbourne, dove lunedì 5 e martedì 6 settembre faranno visita alla sede delle Brunswick Juventus FC.



Ecco una lista degli altri appuntamenti principali a Sydney e a Melbourne. Per ulteriori informazioni visitate la pagina facebook di Italian Football Legends .





Thursday 1 st September - APIA Leichhardt FC | Clinic Day 1 | 5pm-8pm



Thursday 1 st September - Dinner “SottoCasa” Chiswick | 9pm



Friday 2 nd September -APIA Leichhardt FC | Clinic Day 2 | 5pm-8pm



Monday 5 th September - Brunswick Juventus FC | Clinic Day 1 | 5pm-8pm



Tuesday 6 th September - Brunswick Juventus FC | Clinic Day 2 | 5pm-8pm





