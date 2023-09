Australia, Nuova Zelanda, Irlanda del Nord, viaggiate il mondo su SBS

Venerdì alle 19.45 su NITV – Blinky Bill The Movie





Nel suo primo lungometraggio di animazione digitale ritroviamo il piccolo Blinky Bill, il koala beniamino dei più piccoli, che si imbarca in un viaggio attraverso l’outback australiano alla ricerca del padre da lungo scomparso.





Sabato alle 19.30 su NITV – Herbs





Il regista Tearepa Kahi celebra Herbs, il gruppo musicale neozelandese: un viaggio dalle sale prove al palcoscenico per il gruppo che ha ispirato un’intera nazione a far valere i propri diritti, con canzoni che sono rimaste nei cuori di molti.





Domenica alle 12.00 / 13.50 / 15.40 / 17.30 / 19.20 / 21.15 / 23.05 su SBS Viceland – Hunt For The Wilderpeople





SBS Viceland festeggia Waitangi Day, la festa nazionale neozelandese che cade ogni 6 febbraio, mostrando in rotazione continua il film di Taika Waititi, il più grande successo commerciale per il Paese. Un film amato anche dalla critica, a livello internazionale, in cui il giovane delinquente orfano Ricky Baker viene spedito in una fattoria neozelandese in mezzo al nulla per trasformare la vita del burbero contadino Hector, interpretato da Sam Neill.





Domenica alle 12.30 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Gli amici di Silvia vengono a farle visita per qualche giorno così la padrona di casa sceglie di preparare una delle migliori ricette della nonna, un piatto di pasta irresistibile. Come dolce, Silvia sfornerà il migliaccio napoletano, una delicata torta alla ricotta e semolino.





Domenica alle 13.15 su NITV – Serie A Femminile





Arrivano su SBS le partite del calcio femminile della Serie A. Stile e classe nel campionato rosa che vede in vetta al momento la Juventus.





Lunedì alle 17.00 su SBS Food – Italian Food Safari





Maeve O’Meara e Guy Grossi celebrano la cucina italiana in un viaggio attraverso l’Australia. Oggi in particolare Maeve esplora la tradizione del forno a legna, che molti italiani hanno costruito in passato, una volta arrivati in Australia, al di fuori delle loro abitazioni.





Lunedì alle 21.25 su SBS Viceland – Derry Girls





Una delle serie più divertenti degli ultimi anni, seguite le avventure delle compagne di classe (e di James) in una scuola cattolica dell’Irlanda del Nord negli anni Novanta del Novecento. I fatti storici del processo di pace sono sempre sullo sfondo di avventure esilaranti in questa serie creata da Lisa McGee, di cui uscirà quest’anno la terza stagione.





Martedì alle 23.25 su SBS World Movies – By The Grace Of God





Tre uomini, violentati dallo stesso sacerdote durante la loro infanzia, iniziano una battaglia per la giustizia che rivelerà le loro esperienze personali, mettendo in discussione i loro rapporti con famiglie e colleghi. Nel film di François Ozon, vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino del 2018, il figlio di uno dei protagonisti gli chiede perché abbia scelto di raccontare la sua storia. La risposta? “Perché non accada più”.





Mercoledì alle 21.30 su NITV – Australia Burns: Silence Of The Land





Tra il 2019 e il 2020 l’Australia visse una stagione degli incendi catastrofica, una tra le peggiori di sempre. Oltre a raccontare l’effetto degli incendi sulla fauna e sull’ecosistema, il documentario indaga il ruolo che i cambiamenti climatici hanno avuto, chiedendosi perché gli incendi furono così spietati e se questo è il futuro che l’Australia si prospetta, a meno che non decida di agire al più presto.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





