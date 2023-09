"Australia Uncovered", documentari imperdibili in prima TV su SBS

Sabato alle 18.50 su SBS World Movies – Sometimes Always Never





Bill Nighy interpreta Alan, un sarto inglese elegante e arguto e ossessionato con il gioco dello Scarabeo. Il figlio maggiore Michael, dopo una partita particolarmente combattuta, se ne va di casa e non vi fa più ritorno. Anni dopo Alan va alla ricerca di Michael assieme all’altro figlio Peter e anche il loro rapporto non è semplice.





Sabato alle 23.15 su SBS – Molly’s Game





Scritto e diretto dal premio Oscar Aaron Sorkin e interpretato da Jessica Chastain e Idris Elba, il film racconta la storia vera di Molly Bloom, la mente dietro l’impero del poker più esclusivo al mondo che metteva assieme divi di Hollywood, star dello sport, grandi imprenditori e, senza che lei lo sapesse, anche la mafia russa.





Domenica alle 20.30 su SBS – The Department | Australia Uncovered





Continua la collana di documentari in prima visione su SBS Australia "Uncovered" e oggi The Department renderà possibile vedere quello che succede nel sistema di protezione infantile del NSW, seguendo il personale che si destreggia nel compito non facile di mantenere la sicurezza dei bambini in famiglie soggette a violenze, dipendenze, povertà, problemi di salute mentale e trauma intergenerazionale.





Lunedì alle 15.30 su SBS Food – Lidia’s Kitchen





Lidia Bastianich presenta oggi alcune delle sue migliori ricette per pietanze da servire nelle feste. La sua bruschetta con fichi e prosciutto non manca praticamente mai quando ha ospiti e un altro dei piatti che condivide più di frequente è la sua zucca marinata.





Lunedì alle 20.30 su SBS – Saved By A Stranger





In questa miniserie documentaria della BBC incontriamo uomini e donne coinvolte in alcuni degli eventi più significativi degli ultimi anni, alla ricerca degli sconosciuti che hanno avuto un impatto indelebile sulla loro vita. Nel primo episodio un uomo coinvolto negli attacchi del 7 luglio alla metropolitana di Londra e una donna fuggita da Sarajevo prima della guerra incontrano a distanza di anni chi ha cambiato la loro esistenza.





Martedì alle 15.55 su SBS – Remarkable Places To Eat





Fred Sirieix oggi visita Venezia assieme alla chef Angela Hartnett ed assieme provano il ristorante preferito di Angela, oltre a concedersi una pausa e godersi il servizio impeccabile del caffè più antico d’Italia.





Martedì alle 21.30 su SBS World Movies – Talk To Her





Vincitore del premio Oscar per la miglior sceneggiatura nel 2003, Parla Con Lei è uno dei capolavori di Pedro Almodóvar, in cui due uomini adorano due donne, entrambe in coma e uno dei due spinge l’altro a parlare con lei, proprio come fa lui. Un viaggio tragicomico nella solitudine sulle note indimenticabili della colonna sonora di Alberto Iglesias.





Mercoledì alle 21.30 su SBS World Movies – Big Fish





Il film racconta la storia di Edward Bloom che, malato, riceve la visita del figlio William. La loro è una relazione complicata, in quanto Edward ha sempre raccontato storie poco credibili sulla sua vita e William crede che non sia mai stato sincero con lui. Forse uno dei più bei film di Tim Burton, interpretato da Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Helena Bonham-Carter e Marion Cotillard.





Giovedì alle 16.25 su SBS World Movies – Land Of The Bears





Nella natura selvaggia della penisola della Kamchatka il regista Guillaume Vincent segue le avventure di cinque orsi bruni: una madre e i suoi due cuccioli, un maschio adolescente ed un altro adulto.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





