Benzina Zero: la start up italoaustraliana di scooter elettrici a Brisbane

Benzina Zero è una start up di scooter elettrici con sede a Brisbane lanciata sul mercato da Ben Silver e Joe D'Ercole a settembre 2022.





L’azienda è tra le finaliste agli Industry Awards promossi dalla Motor Traders Association Queensland, nella categoria Innovation Award. I vincitori saranno annunciati il 19 novembre.





Dopo aver coltivato l’idea per circa un decennio, i due partner hanno deciso di dedicarsi alla creazione di un’azienda di trasporti sostenibili a due ruote negli ultimi quattro anni.



“Nei prodotti che vendiamo c’è un po’ di ‘Italian flair’ perche ho lavorato per anni con grandi aziende italiane, come Fiat e Alfa Romeo”, racconta l’italoaustraliano D’Ercole.





“Abbiamo entrambi bambini piccoli e volevamo fare qualcosa per la sostenibilità. Uno dei nostri scooter, il Duo Plus, è molto semplice: si tratta di due barre di ferro, sono pochissimi pezzi. Uno scooter a benzina è fatto di 400/500 pezzi, ma il Duo ha meno di 100 per cui molto meno pezzi da rottamare”.





La passione di Joe D'Ercole per i motori italiani è iniziata quando era in fasce.





Dopo aver lavorato per Fiat, Maserati e Alfa Romeo come meccanico, nel 1987 l'imprenditore italoaustraliano ha aperto un rivenditore Vespa a Brisbane con risultati piuttosto deludenti: solo quattro scooter venduti nell'anno di esordio.



Ma la fortuna delle due ruote italiane in Australia è cambiata nel giro di qualche anno: nel 2012, Joe vendeva tra 120 e 150 Vespa al mese.





Benzina Zero nasce da una collaborazione con un’azienda cinese per la produzione e il design, per questo lo scoppio della pandemia ha causato un ritardo sui tempi di lancio previsti inizialmente.





“In Cina c’è ancora una Zero Covid Policy e questo ha reso le cose difficili, i container sono stati bloccati e poi i prezzi sono saliti alle stelle. Tutto questo ha provocato un ritardo di due anni”.



Oggi l’azienda ha rivenditori in diverse capitali australiane e in Italia e ha una precisa missione di sostenibilità: “Per ogni scooter venduto, acquistiamo 1 metro quadrato di terreno in Australia e piantiamo piante e alberi per riforestare vecchi terreni agricoli non più in uso”.





