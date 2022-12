I rischi del sistema 'Buy Now Pay Later'

IN SINTESI I servizi Buy Now Pay Later offrono un pagamento dilazionato

Da uno studio emerge che non offrono protezione alle fasce più deboli

Il Ministero del Tesoro sta studiando alcune soluzioni

I servizi Buy Now Pay Later offrono ai consumatori un metodo di pagamento alternativo: suddividendo i grandi acquisti in importi più piccoli, permettono di dilazionare la spesa nel tempo.





Eppure, stando a quanto emerso da un recente studio dalla Business School dell'Università di Sydney, non proteggono abbastanza le fasce più deboli.





Andrew Grant, Senior Lecturer di finanza e coautore della ricerca, spiega che lo studio ha evidenziato come la scarsa regolamentazione di questi servizi possa portare ad accumulare debiti elevati.





Le piattaforme Buy Now Pay Later , utilizzate da circa un australiano su quattro, attualmente non sono soggette alle regole degli altri prodotti di credito e non sono tenute ad effettuare controlli obbligatori del credito o a riferire in caso di pagamenti mancati.



Lo studio, che ha analizzato i dati delle transazioni avvenute nel 2021 prendendo in esame oltre 800.000 utenti, ha rilevato che circa il 10% delle persone ha più di un profilo registrato.





Ha inoltre rilevato che gli utenti con più account, che riescono ad accedere a prestiti multipli, appartengno solitamente a fasce sociali più deboli, fanno un uso maggiore delle carte di credito e sono esposti a rischi più alti.





Le piattaforme Buy Now Pay Later in passato hanno dichiarato di avere un numero molto basso di clienti inadempienti.





Tuttavia, il dottor Grant suggerisce che questo sia spesso dovuto al fatto che i pagamenti per questi servizi vengono addebitati direttamente sul conto bancario dei clienti in misura maggiore rispetto ad altre forme di credito.



Il Ministero del Tesoro sta attualmente sottoponendo a revisione la mancanza di regolamentazione nel settore, esaminando diverse opzioni per il futuro.





La speranza è quella di trovare un equilibrio, garantendo regole adeguate a proteggere i consumatori australiani, ma allo stesso tempo sostenendo l'innovazione nel settore.





Una volta che queste linee di credito verranno riconosciute dal settore in generale - secondo Grant - potrebbero diventare un buon punto di partenza per sviluppare una storia creditizia positiva.





Il ministero del Tesoro ha chiuso da poco il periodo di consultazione per la revisione del quadro normativo e una decisione sul futuro del settore Buy Now Pay Later in Australia è prevista nel 2023.





