Aris Imbardelli non ha fatto parte dell'Arma dei Carabinieri, ma è rimasto colpito dalla profonda solidarietà mostratagli da alcuni Carabinieri in congedo italoaustraliani quando morì suo padre, che aveva fatto parte in Italia di questa particolare forza di polizia.





Proprio in seguito a quel commovente gesto, Imbardelli ha aderito all'Associazione di Melbourne che riunisce gli ex Carabinieri ma anche i loro figli e nipoti.





Le origini dell'Arma risalgono al 1814, quando fu creato il Corpo dei Carabinieri Reali, unità militare con compiti di polizia.





In seguito all'Unità d'Italia, nel 1861, i Carabinieri Reali diventarono "Arma" del Regio Esercito, e combatterono in entrambe le guerre mondiali, partecipando attivamente in alcuni casi anche alla Resistenza.





Aris Imbardelli, ora segretario della sezione di Melbourne dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ha lanciato un appello a ex Carabinieri - magari immigrati in anni recenti in Australia - affinché contattino la loro organizzazione, che intende adoperarsi anche per facilitare l'inserimento dei neoarrivati Down Under.





Ascolta l'intervista:

LISTEN TO Carabinieri in Australia, l'Associazione del Victoria cerca nuovi soci SBS Italian 07/05/2021 08:54 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.