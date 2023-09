Classici amatissimi e nuove scoperte in TV su SBS

Venerdì alle 16.30 su NITV – Garma Festival Opening Ceremony







NITV ci porta nella Arnhem Land, parte del Northern Territory, per vivere i suoni, le parole e le tradizioni della cerimonia di apertura del Garma Festival, che si tiene a Gulkula in un importante luogo riservato dalla popolazione Yolngu alle cerimonie. Il Garma Festival è il maggiore evento culturale indigeno australiano, quattro giorni dal 29 luglio al 1 agosto, che potrete seguire in diversi momenti su NITV.







Sabato alle 14.20 su SBS – Moon Landing Live







Nel luglio del 1969 gli Stati Uniti inviarono i primi esseri umani sulla superficie lunare. In questo documentario è possibile rivivere quello straordinario momento come se vi si assistesse in diretta.







Sabato alle 21.25 su SBS Viceland – Time Warp: The Greatest Cult Films







In questo episodio finale della serie dedicata ai grandi film di culto si va ad esplorare le pellicole che continuano a farci ridere, anno dopo anno. Le grandi commedie ma anche i film più ridicoli, da Monty Python e il Sacro Graal fino a Showgirls.







Sabato alle 21.30 su SBS World Movies – Sequin In A Blue Room







Il film racconta delle avventure erotiche del giovane Sequin, che ama incontri anonimi e liberi da impegni. Quando arriva ad accedere alla Blue Room incontra uno sconosciuto affascinante, e le cose cambiano. Il film indipendente australiano è l'opera prima del regista Samuel Van Grinsven e ha saputo conquistare la critica internazionale, anche per l'interpretazione del giovane Conor Leach.







Domenica alle 18.05 su SBS World Movies – Fried Green Tomatoes







Uno splendido cast al femminile quello di questo classico che racconta dell'incontro tra la casalinga di mezza età Evelyn Couch e l'anziana Ninny Threadgoode nella casa di riposo in cui Evelyn visita regolarmente una zia del marito. Ninny le racconterà di un altro incontro che ha osservato nel suo passato, quello tra Ruth e Idgie nel piccolo caffé dell'Alabama il cui piatto più celebre erano proprio i pomodori verdi fritti.







Domenica alle 21.30 su SBS Viceland – Who Killed The Electric Car?







La General Motors lanciò la EV-1 nel 1997: un'automobile elettrica che non necessitava di carburante, olio, cambio freni. Sembrava il veicolo perfetto, ma sei anni dopo la casa automobilistica richiamò e distrusse tutte le EV-1. Nel documentario, narrato da Martin Sheen, si racconta la nascita e la morte di questa macchina rivoluzionaria.







Mercoledì alle 20.00 su SBS Food – The Chocolate Queen







La regina del cioccolato Kirsten Tibbals prepara nuovi dessert deliziosi come degli spaghetti di cioccolato con gelato al caramello e delle ricche barrette al cioccolato e cocco.







Giovedì alle 21.25 su SBS – Off Country







Se vi siete persi la serie trasmessa di recente da SBS e NITV, non perdetevi questo film documentario che la condensa nel raccontare la vita di sette studenti appartenenti alle First Nations nel loro anno alla Geelong Grammar School, una delle scuole più esclusive d'Australia. Non è facile per loro conciliare la loro identità tra vita in collegio e quella della loro comunità d'origine.







Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!







