Come godersi il mare australiano in sicurezza

La Royal Life Saving Society riporta che tra il luglio del 2020 e il giugno del 2021 294 persone sono annegate nei mari e fiumi australiani, 54 in più dell’anno precedente. Gli uomini rappresentano circa l’80 per cento delle vittime.





Surf Life Saving Australia anche in questa stagione estiva lancia il messaggio di adottare semplici misure di sicurezza ogni qualvolta si va a nuotare.





“La prima regola in Australia è sempre quella di nuotare tra le bandierine”, spiega la dottoressa Ilaria Pagani, ricercatrice in un centro biomedico del Sud Australia ma anche Surf Life Saver Bronze Medallion , ovvero bagnino di salvataggio.





“Quando non ci sono le bandierine bisogna prestare la massima attenzione ai cartelli che sono esposti in ogni spiaggia, anche le più remote”.





Ecco i consigli da seguire:





Nuotare fra le bandierine rosse e gialle*





Nuota sempre fra le bandierine rosse e gialle. La posizione delle bandierine viene decisa dai bagnini della spiaggia in base alle condizioni del mare e del tempo. Può cambiare nel corso della giornata. Le aree al di fuori delle bandierine vengono considerate pericolose o assegnate ai surfisti. Nuotare tra le bandierine rosse e gialle. Source: BeachSafe. Attenzione! Pericolo





Leggi con attenzione i cartelli che possono indicare i pericoli della spiaggia in cui ti trovi. Questi possono includere:





Forti correnti: non sottovalutare mai la forza delle correnti di risacca, che in Australia vengono chiamate “ rip ”.





La presenza di rocce appena sommerse nel fondale marino: controlla sempre la profondità dell’acqua prima di tuffarti, anche quando lo fai correndo dalla spiaggia.





Onde alte e pericolose. Controllare sempre con attenzione i cartelli di sicurezza. Source: BeachSafe. I bagnini – “Lifeguard”





Quando arrivi in spiaggia accertati che ci siano bagnini e controlla dove si trovano. Consultati con loro per avere informazioni sulle condizioni del mare e, se fai il bagno in quella spiaggia per la prima volta, chiedi consiglio sulle zone da evitare e le misure di sicurezza da adottare in caso di bisogno. Ricordati che ogni spiaggia è diversa dalle altre. Consultare i bagnini. Source: BeachSafe. Nuota sempre in compagnia





È consigliabile andare in spiaggia in compagnia, in modo da potersi aiutare a vicenda in caso di bisogno.





HELP! - Aiuto!





Se ti trovi in difficoltà, resta calmo, alza una delle braccia oscillandola per attrarre l’attenzione di bagnini e bagnanti vicini. Chiedi aiuto usando il termine inglese “ HELP ”. Cerca di risparmiare energie galleggiando in attesa che arrivino i soccorritori. Il segnale di "aiuto" e agitare una delle braccia per attrarre attenzione. Source: BeachSafe. Il “ rip ”, la corrente di risacca





La forte corrente di risacca, che si forma quando l’onda torna verso il mare, in Australia è conosciuta come “ rip ”. Si stima che quotidianamente nelle spiagge australiane si formino circa 17000 “ rip ”, che possono diventare un'esperienza terrorizzante, a volte anche fatale, per chi viene trasportato suo malgrado al largo da queste forti correnti.





Anche per i bagnanti più esperti è difficile individuare questo tipo di correnti. Possono trovarsi in zone dove l’acqua è più profonda e di colore più scuro o in una zona dove le onde non si rompono, oppure dove la schiuma sparisce. Purtroppo non ci sono segnali che permettano di riconoscere con assoluta precisione la presenza di queste forti correnti di risacca.





Come uscire da un “ rip ”





Se un “ rip ” ti porta al largo, mantieni la calma. Nuota parallelamente alla spiaggia e, se possibile, fatti spingere dalle onde verso la riva. Non nuotare controcorrente. Attira l'attenzione dei bagnini alzando un braccio facendolo oscillare da una parte all'altra.





Per maggiori consigli e per sapere se la spiaggia dove vuoi recarti è sorvegliata da un bagnino, visita il sito di BeachSafe .





*Source: Beachsafe.org.au





Non correre rischi inutili





Memorizza il messaggio “F-L-A-G-S” , è il modo più semplice per garantire la tua sicurezza in spiaggia e al mare.*





F – F ind the Flags and swim between them.





Trova le bandierine e nuota solo in quella zona. Le bandierine rosse e gialle rappresentano l’area controllata dai bagnini. Segnalano il luogo più sicuro in cui nuotare.





L – L ook at and read the safety signs.





Guarda e leggi i cartelli. I cartelli segnaletici per la sicurezza ti aiutano a identificare i pericoli latenti e le condizioni giornaliere in riva al mare. Questi cartelli sono collocati nei punti d’accesso della spiaggia e nelle aree circoscritte dalle bandierine. È della massima importanza leggerli prima di entrare in acqua.





A – A sk a lifesaver or lifeguard for some good advice.





Rivolgiti a un bagnino per ogni tipo di suggerimento. Le condizioni del mare possono variare rapidamente (correnti, profondità dell’acqua, dimensioni e tipologia delle onde). Prima di entrare in acqua, parla con un bagnino.





G – G et a friend to swim with you.





Non andare a nuotare da solo, fatti accompagnare da un amico. In questo modo potrete badare reciprocamente alla vostra sicurezza e avere aiuto in caso di bisogno. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto.





S – S tick your hand up for help





Alza la mano per chiedere aiuto. Se sei in acqua e hai problemi, non agitarti. Mantieni la calma. Alza il braccio per chiedere aiuto, cerca di rimanere a galla e aspetta che arrivi qualcuno. Galleggia seguendo la corrente. Non cercare di nuotare contro corrente.





Nuota solamente fra le bandierine rosse e gialle. Ricorda: senza bandierine = niente bagno.





Per maggiori informazioni visita il sito BeachSafe .





*Source: Surf Life Saving Queensland

