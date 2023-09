Come le storie di expat “irregolari e inclassificabili” hanno conquistato il Premio Strega 2022

Mario Desiati, autore del libro “Spatriati” vincitore della LXXVI edizione del Premio Strega, racconta la genesi del romanzo ai microfoni di SBS Italian.





“Arrivato in Germania sapevo che avrei scritto un libro che si sarebbe intitolato Spatriati ma non sapevo chi sarebbero stati i protagonisti, non ne conoscevo l’evoluzione... Sapevo che avrei scritto Spatriati perche era l’idea che c’era dietro: mi sento di avere un’identità molto sradicata, che si mette in gioco, che non riesce a definirsi e non vuole definirsi”.





Protagonisti sono Francesco Veleno e Claudia Fanelli, "la spatriata, come qui chiamano gli incerti, gli irregolari, gli inclassificabili, a volte i balordi ogli orfani, oppure celibi, nubili, girovaghi e vagabondi, o forse, nel caso che ci riguarda, i liberati", come si legge a pagina 1 del romanzo.





Francesco e Claudia sono due giovani di Martina Franca, paese d’origine dell’autore, che decidono di lasciare l’Italia per esprimere un senso di estraneità alle convenzioni nelle quali sono cresciuti, e per affermare una nuova identità, fluida e impossibile da definire.



“In pugliese si dice Spatriètə, con la schwa finale. Nel dialetto martinese [di Martina Franca], che assomiglia lontanamente al napoletano e al barese, il termine non ha genere e non ha numero, come tutti gli aggettivi del dialetto martinese. In questo momento in Italia c’è un dibattito sulla grammatica inclusiva ed è curioso che alcuni dialetti questo problema lo avessero già risolto a monte”, spiega Desiati.





Il termine "non vuol dire solo expat, una persona che è andata via, ma anzi vuol dire una persona fuori dalle convenzioni: una persona irregolare, raminga una persona senza definizioni o etichette”.





"A volte essere o sentirsi sradicati non è così negativo come sembra", osserva Desiati.





