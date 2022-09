Commedie, thriller, storie vere: un'altra entusiasmante settimana in TV con SBS

By Massimiliano Gugole

Venerdì alle 19.30 su NITV – Crackers



Il Natale ormai è alle porte... o no? In ogni caso, fatevi quattro risate con questo classico della commedia australiana del 1998 con un pranzo natalizio a casa dei nonni bizzarro e non così sereno.





Sabato alle 12.30 su NITV – Sing About This Country



Advertisement

Il documentario segue la star della musica country Troy Cassar-Daley che, con gli amici della Black Image Band, parte per un tour memorabile a Cape York, all’estremo nord dell’Australia.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Gone Girl



In occasione del loro quinto anniversario di matrimonio, Nick Dunne denuncia la scomparsa di sua moglie Amy. Sotto le pressioni dei media e delle indagini della polizia, emergono bugie e comportamenti strani che fanno sospettare proprio Nick come autore dell’omicidio della moglie. Un film teso e che rimane a lungo nella memoria, diretto da David Fincher ed interpretato da Ben Affleck e Rosamund Pike.





Domenica alle 16.00 su SBS – Following The Flow



Il documentario racconta la storia del fiume Macquarie Wambool, nelle regioni interne del New South Wales. Un tempo possente e determinante per le città e le vite che attraversava, nel 2020 il fiume vive quella che è stata descritta come la peggior siccità di sempre. Cosa è cambiato e cosa rimane della storia di questo corso d’acqua?





Lunedì alle 12.10 su SBS World Movies – The Damned United



Nel 1974 l’allenatore di calcio Brian Clough diresse per 44 giorni il Leeds United, allora squadra di grandissimo successo. Considerato uno dei più grandi allenatori inglesi di sempre, Clough si trova a gestire la squadra che tanto aveva criticato negli anni precedenti, tra conflitti ed insuccessi. Nonostante le numerose incongruenze con la realtà, il film fu molto apprezzato dalla critica e coinvolge alcuni dei migliori nomi del cinema inglese: Tom Hooper alla regia, Peter Morgan alla sceneggiatura e, nel cast, Michael Sheen, Timothy Spall, Colm Meaney e Jim Broadbent.





Lunedì alle 20.30 su SBS World Movies – The King Of Comedy



Re per una notte è il titolo italiano di questo classico diretto da Martin Scorsese con un Robert De Niro in magnifica forma nel ruolo di Robert Pupkin, un attore comico che vuole ad ogni costo esibirsi nel celebre talk show di Jerry Langford (interpretato da Jerry Lewis). Non riuscendoci, Robert pensa quindi di rapire il conduttore televisivo per arrivare finalmente sul palcoscenico da lui tanto ambito.





Martedì alle 17.00 su SBS Food – Nigella Express



Nigella Lawson prepara degli ottimi piatti italiani in un lampo e quindi, se avete poco tempo, seguite i suoi consigli nel preparare, ad esempio, delle linguine con un’ottimo condimento non cotto a base di limone, aglio e timo ed un antipasto a base di pere con miele, marsala e gorgonzola.





Mercoledì alle 20.35 su NITV – Manganinnie



Il film del 1980 segue su NITV la messa in onda del secondo episodio della nuova serie documentaria SBS Australian Wars e racconta dell’arrivo di Edward Waterman e della sua famiglia nel 1830 nella Van Diemen’s Land, quella che oggi si chiama Tasmania. Waterman ha un ruolo nella rimozione delle popolazioni indigene nelle aree occupate dai coloni. Una donna aborigena di nome Manganinnie riesce a sfuggire ad uno di questi raid, che costa la vita invece al marito. La figlia di Waterman, Joanna, si perde e a ritrovarla è proprio Manganinnie.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.