Competenza energetica e analisi del cambiamento climatico nel progetto World Energy and Meteorology Council

Elena Bertocco ed Alberto Troccoli, originari di Padova, dopo aver vissuto sette anni a Canberra ed aver ottenuto la cittadinanza australiana si sono spostati nel Regno Unito insieme ai loro figli. Qui Alberto, insieme ad altri soci, ha fondato nel 2015 l'organizzazione World Energy and Meteorology Council , che si occupa di rendere fruibile la ricerca svolta in ambiti scientifici attraverso strumenti e applicazioni che aiutino a prevedere quanta energia può essere prodotta.





Insieme ad un team di esperti l'obiettivo è anche quello di analizzare che genere di impatto può avere il clima su questi sistemi e, come ci ha spiegato Alberto, "valutare tutti i rischi che possono nascere da allagamenti, ondate di calore e tempeste".





Sua moglie Elena ha sostenuto il progetto fin dagli albori, e oggi è responsabile del branding e del design del marchio.



Alberto Troccoli ed Elena Bertocco nella loro casa di Brisbane. Credit: Courtesy of Elena Bertocco Dopo qualche anno trascorso in Inghilterra, entrambi hanno sentito una profonda nostalgia dell'Australia e hanno quindi gettato le basi per poter tornare a vivere down under, precisamente a Brisbane, pur mantenendo all'estero la sede della loro attività.





Essendo già cittadini australiani la parte burocratica si è rivelata abbastanza semplice, mentre è stato un pochino più laborioso, almeno all'inizio, capire come gestire il team di lavoro a distanza. Oggi il meccanismo è del tutto rodato e, già da prima della pandemia, il loro ufficio è completamente virtuale.





I due portano avanti molti progetti, tra cui l' International Conference Energy & Meteorology (ICEM), una conferenza a cadenza biennale che viene organizzata sempre in Paesi diversi. Per il 2023 la sede sarà Padova, e il tema, "molto sentito in ambito industriale", sarà Towards climate-resilient energy systems .



L'organizzazione ha anche creato Teal Tool , uno strumento di visualizzazione gratuito che consente di esplorare le variabili climatiche dal 1950 quasi in tempo reale, e le emissioni di carbonio dal 1960. Consente inoltre di esplorare le proiezioni delle variabili climatiche dal 2015 al 2100 per tre diversi scenari di emissione di gas serra: basse, medie e alte.





"Abbiamo provato a mettere insieme questo strumento visivo che sia facilmente fruibile anche per chi non s'intende molto di clima", ha spiegato Elena, aggiungendo che è importante capire come si evolve il clima, "non solo come si evolverà, ma anche come era nel passato".





"Il clima cambia continuamente, ma possiamo capire dalla storia per progettare il futuro".





Alberto ed Elena si occupano anche di sensibilizzazione a livello accademico, e auspicano l'introduzione di una materia che approfondisca il tema del clima e dei cambiamenti climatici nelle scuole superiori.





