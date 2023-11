COVID-19, altri 7 casi a Sydney

Quasi 70.000 test sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore, un risultato che la premier del New South Wales Gladys Berejiklian definisce ancora una volta "straordinario". Le attuali restrizioni rimarranno in vigore fino a domani, 26 dicembre, con un ritorno alle regole prenatalize previsto per il 27 dicembre.





Proprio al Santo Stefano/Boxing Day guarda la Berejiklian, che consiglia di evitare il centro di Sydney, in quella che è tradizionalmente una delle giornate di acquisti più intense dell'anno.

Se andate a fare acquisti nel CBD, assicuratevi di indossare una mascherina. Ci siamo messi in contatto con i negozi per essere certi che venga mantenuto il distanziamento sociale.

La lista completa delle attività commerciali e dei luoghi interessati dal passaggio del coronavirus è in continuo aggiornamento. Se siete a Sydney, vi invitiamo a consultarla e a seguirne le indicazioni.





Nel frattempo il Northern Territory ha tolto dalla sua lista di zone a rischio per il COVID-19 la Greater Sydney, le Blue Mountains e la Central Coast del New South Wales. Rimangono invece nella lista Avalon e altre località delle Northern Beaches.





Dopo aver introdotto l'obbligo di quarantena in hotel per il personale di bordo degli aerei, in Victoria sono stati registrati due nuovi casi di corona virus in due membri dell'equipaggio, attualmente in isolamento. A tutti gli abitanti del Victoria è stato richiesto di evitare baci e abbracci in famiglia durante queste vacanze.





Due nuovi casi sono stati registrati in Queensland , un quarantenne di ritorno dall'area delle Northern Beaches di Sydney e una ventenne che lavorava su uno yacht tornato dalle Maldive.





Il South Australia ha registrato un nuovo caso lieve di coronavirus da trasmissione locale e un altro in una persona tornata dall'estero che attualmente sta svolgendo la quarantena in hotel.





Il ministro federale alla Salute Greg Hunt ha descritto il processo di vaccinazione per il coronavirus come una delle sfide logistiche maggiori di sempre per l'Australia. Il programma dovrebbe iniziare il prossimo marzo, dopo che alla vigilia di Natale il governo federale ha firmato contratti di distribuzione del vaccino con Pfizer e AstraZeneca





Ascolta il nostro aggiornamento della situazione in Australia:

LISTEN TO COVID-19, altri 7 casi a Sydney SBS Italian 25/12/2020 05:19 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.