Da Ermal Meta a Fandango, alla scoperta del giovane Cordio

Pierfrancesco Cordio è un cantautore catanese classe ’95 che, grazie al suo innegabile talento, ha saputo sfruttare al meglio un incontro fortuito con Ermal Meta, che dopo poco ha deciso di diventare il suo produttore.





Cordio racconta la sua storia e questo nuovo singolo al microfono di SBS Italian.



Advertisement

“Ermal Meta mi ha aiutato tantissimo, dandomi l’opportunità di provare a fare della musica il mio lavoro, cosa per la quale gli sarò sempre riconoscente".





"Ci siamo incontrati per caso qualche anno fa in una spiaggia in Sicilia. Andai ad importunarlo perché sono un suo fan e lui, essendo una persona molto carina, si è fermato a parlare con me e da lì è nato un rapporto di amicizia".



Ho conosciuto Ermal Meta su una spiaggia, poi ho aperto più di 50 concerti suoi

"Ho cominciato a mandargli le mie canzoni per avere un suo punto di vista e dopo svariati tentativi, perché all’inizio era molto critico, si è proposto di produrmi".





"Ho messo in pratica i suoi consigli e probabilmente, dopo un po’, gli ho mandato canzoni più efficaci. Ho aperto più di 50 concerti suoi, davvero tantissimo, e ho fatto i miei primi passi insieme a lui. Per me è una figura di grande riferimento, sia come artista, sia come fratello maggiore in qualche modo”.



Cordio Credit: courtesy of “Il nuovo singolo, Fandango , è un viaggio in Andalusia, la storia di un incontro tra due persone in una sera di fine estate, ed è una storia tanto comune quanto straordinaria, il racconto di uno di quegli incontri nei quali senza conoscersi ci si riconosce subito complici".





"Quando ho scritto questo pezzo mi sono accorto subito che c’era tanto flamenco dentro e, visto che il mio produttore conosceva Las Migas, un quartetto spagnolo punto di rifermento nel genere, gli abbiamo proposto di collaborare e hanno accettato".



Parlando di Musica - Lepre È uscito il primo album del cantante romano: un esordio sorprendente per un artista ormai da anni attivo nel mondo della musica. SBS Italian 03/09/2022 18:58 Play

"Sono molto contento perché mi piacciono molto e perché sono davvero delle artiste eccezionali”.





“A breve uscirà il mio nuovo album, lo annuncerò tra non molto e sono molto emozionato per questo. È un album pensato come un disco all’antica, molto suonato, ragionato su una visione di insieme. In più, grandissimi musicisti hanno suonato in queste canzoni e ne sono molto fiero”.



la copertina di Fandango Credit: courtesy of Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.