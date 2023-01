Da Roma a Melbourne per frequentare una high school locale, l'esperienza di Alessandra

In evidenza Alessandra ha frequentato per alcuni mesi una scuola superiore a Melbourne

Appassionata di viaggi fin da piccola, voleva mettersi alla prova con un'esperienza all'estero

In Italia frequenta il liceo classico

"Sono arrivata il 3 luglio scorso", spiega Alessandra al microfono di SBS Italian proprio mentre è alle prese con la chiusura dei bagagli per ripartire.





La sedicenne romana ha trascorso sei mesi a Melbourne, ospite di una famiglia australiana, frequentando una high school locale.





"Un'agenzia mi ha aiutato a trovare la scuola e poi la scuola mi ha aiutato a trovare la famiglia", racconta Alessandra.





"Ho scelto l'Australia proprio perché è uno dei posti più lontani da casa", spiega, ma aggiunge che ha alcuni parenti che vivono qui da tempo e che aveva già visitato il Paese una volta.



In questi mesi Alessandra ha perfezionato il suo inglese, ma soprattutto ha acquisito indipendenza e si è messa alla prova in un contesto molto diverso per tanti aspetti.





"Come scuola è molto piu leggera di quella in Italia, lo dico da persona che frequenta il liceo classico", commenta sorridendo Alessandra, "però ci sono tante materie nuove che non si studiano in Italia, per esempio io ho fatto sociologia, e l'approccio è diverso: ti danno molto tempo per studiare da sola, per fare ricerche, lavori di gruppo, quindi è stato molto formativo".





Un'altra esperienza che Alessandra ha apprezzato molto è stata quella di lavorare part-time come cameriera, un'esperienza comune tra studentesse e studenti australiani ma meno frequente in Italia, specie se si frequenta il liceo.





Inserirsi socialmente a scuola non è stato facile, ammette Alessandra: "ho trovato molte persone, soprattutto a scuola, un po' chiuse".





"Forse è anche che qui a Melbourne c'è stato il lockdown più lungo e sono tornati solo quest'anno (2022, ndr) a scuola, quindi non so se questo possa avere influenzato il modo di socializzare".





A dicembre i genitori e la sorella di Alessandra l'hanno raggiunta down under, per godersi una vacanza insieme e poi fare ritorno tutti insieme a Roma.





In valigia Alessandra si è portata a casa tanti ricordi e l'esperienza diretta di una cultura diversa, che ha aumentato la sua voglia di esplorare il mondo: "è stato tutto bellissimo alla fine (...) un'esperienza che mi ha aiutato a crescere e maturare".



