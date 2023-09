Da Romeo e Giulietta a Cousteau, la settimana televisiva di SBS

Sabato alle 18.15 su World Movies – The Odyssey





Jacques Cousteau, sua moglie e i suoi due figli vivono in una bella casa affacciata sul Mediterraneo, una sorta di paradiso. Ma Cousteau non è soddisfatto e sogna una grande avventura. Grazie alla sua invenzione, un autorespiratore autonomo che consente ai subacquei di respirare sott'acqua, ha scoperto un mondo completamente nuovo. Ora tutto ciò che vuole è esplorare questo mondo, ed è disposto a sacrificare tutto per raggiungere questo obiettivo. Questo film racconta la vita di uno dei più famosi esploratori degli abissi marini del secolo scorso.





Alle 20.30 su NITV – The Talk – Race in America





Attraverso sei produttori indipendenti, il documentario fornisce una prospettiva unica, su come le famiglie di colore e ispaniche americane consigliano ai loro figli di stare al sicuro se vengono fermati dalla polizia.





Domenica alle 18.20 su World Movies – Lion





Questa è la vera storia di Saroo, cinque anni, che si addormenta su un treno e si ritrova a Calcutta, a migliaia di chilometri dal suo villaggio natale, dove deve superare molte sfide prima di finire in un orfanotrofio della metropoli indiana. Alla fine, sarà adottato da una coppia australiana, ma 25 anni dopo decide di ritrovare la sua famiglia e si affida alla disperata ricerca del suo villaggio attraverso Google Earth. Lion nel 2017 è stato nominato per sei Academy Award incluso quello per il miglior film. Protagonisti principali sono Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara. Dev Patel in una scena di Lion. Source: Lion - See Saw / Aquarius Films Alle 20.40 su SBS HD – The Assassination of JFK





Pochi eventi hanno scosso il mondo come l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, uno dei presidenti più carismatici, promettenti e popolari della storia degli Stati Uniti. La morte di Kennedy ha scosso nel profondo non solo l’America ma il mondo intero. Questo nuovo documentario ricostruisce minuto per minuto glie eventi del 22 novembre 1963. Un assassinio del quale ancora oggi non si conoscono con assoluta certezza né l’autore né i mandanti.





Lunedì alle 23.40 su World Movies – The Girl in the Fog (La ragazza nella nebbia)





Nel villaggio di montagna italiano di Avechot, il detective Vogel indaga sull'improvvisa scomparsa di un'adolescente. Due giorni prima di Natale, la quindicenne Anna Lou è scomparsa, sconvolgendo la comunità del paese. Ma la nebbia che l'ha inghiottita nasconde un mistero più grande. Ad Avechot niente è come sembra e nessuno dice tutta la verità. Protagonisti Toni Servillo, Jean Reno e Greta Scacchi. Toni Servillo nella parte dell'agente Vogel in una scena de "La ragazza nella nebbia" di Donato Carrisi. Source: Girl In the Fog –– Palace Films. Martedì alle 17.35 su World Movies – Romeo e Giulietta





La tragica storia d’amore dei due giovani veronesi che ha commosso il mondo. Il film è diretto da Carlo Carlei e interpretato da Douglas Booth, Hailee Steinfeld e Damian Lewis.





Mercoledì alle 21.40 su World Movies – Scarface





Al Pacino offre un'interpretazione indimenticabile nei panni di Tony Montana, uno dei gangster più spietati mai rappresentati in un film. Scarface segue la violenta carriera di un piccolo teppista che si fa strada fino al vertice del commercio di cocaina di Miami negli anni '80. Man mano che il suo potere cresce, aumenta anche la sua lunga lista di nemici. Diretto da Brian Da Palma, e interpretato anche da Michelle Pfeiffer e Robert Loggia.





Giovedì alle 20.30 su NITV – Ten Canoes





Un anziano di una tribù indigena nel Territorio del Nord si rende conto che un giovane del gruppo desidera la giovane e bella moglie di un altro anziano. Per insegnargli una lezione, l'anziano racconta al giovane una storia dal passato mitico, su un uomo che non aveva moglie. Una scena di Ten Canoes. Source: Ten Canoes – Palace Films. Venerdì alle 21.30 su World Movies – Churchill





Siamo nel giugno 1944. Gli alleati mettono insieme segretamente sulla costa meridionale della Gran Bretagna un enorme esercito, pronto a riconquistare l'Europa occupata dai nazisti. Ma i loro piani sono ostacolati da un uomo: Winston Churchill. Dietro la figura iconica e discorsi entusiasmanti si nasconde nella realtà un uomo ridicolizzato dagli avversari politici; un fallimento militare e un difetto di pronuncia. Churchill ci presenta un volto diverso del famoso uomo politico inglese. Protagonisti Brian Cox e Miranda Richardson.





In conclusione vi ricordiamo che ogni mattina alle 07:30 su SBS TV va in onda in differita il TG1 della Rai.





Buona visione.

LISTEN TO Da Romeo e Giulietta a Cousteau, la settimana televisiva di SBS SBS Italian 19/11/2021 09:15 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.