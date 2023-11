Dal lockdown al blackout, in Victoria la comunità affronta le alluvioni

"Non abbiamo il riscaldamento, non c'è luce, il frigo non funziona", racconta a SBS Italian Ginevra De Benedetti, una maestra che vive a Silvan nelle Yarra Ranges, a 40 km circa da Melbourne.





Il Victoria è stato colpito da una violenta alluvione nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 giugno

I venti hanno raggiunto in alcune aree i 115 chilometri all'ora, con precipitazioni attorno ai 300 mm in poche ore

Due persone sono morte a causa delle alluvioni

Il leader dell'opposizione federale Anthony Albanese ha reso omaggio in parlamento, martedì 15 giugno, alle due vittime delle recenti alluvioni, e ha ricordato come ad una settimana di distanza siano ancora 17.000 le abitazioni prive di corrente elettrica.





Ginevra vive in una di queste case insieme alle due figlie, e ai microfoni di SBS Italian racconta dei tanti falò che stanno facendo per tenersi al caldo e per avere luce in un inverno in cui il sole tramonta presto.

Durante il giorno, per tenersi caldi Ginevra e la sua famiglia stanno fuori a far legna, utilizzando gli alberi abbattuti al suolo. La casa è più fredda dell'ambiente esterno e l'attività fisica aiuta, oltre che a scaldarsi, a passare il tempo.





"Abbiamo legna per i prossimi dodici anni", scherza Ginevra. Stare all'aperto e muoversi è un modo per combattere il freddo e per utilizzare gli alberi divelti. Source: Ginevra De Benedetti Intanto la scuola delle sue due figlie ha riaperto, ma ha chiesto ai bambini di vestirsi in modo pesante, perché non ci sarà il riscaldamento.





Nonostante la stitazione difficile, Ginevra racconta di una comunità forte, che, di fronte alle circostanze avverse, fa tutto il possibile per dare supporto a chi è stato maggiormente colpito.

Ginevra dice di avere ad esempio portato un grosso sacco di vestiti invernali che le figlie non mettono più all'RSL locale, mentre altre mamme hanno portato cibo. "E c'è anche il sostegno governativo locale", aggiunge.





"Non c'è spazio per lamentele", dice Ginevra, "dobbiamo agire, darci una mano".

Ci sono famiglie che hanno perso tutto. Hanno perso la casa, le macchine, molti hanno perso gli animali domestici. Gatti e cani sono spariti durante la notte.

Per Ginevra e per le sue figlie l'esperienza è stata comunque formativa, facendole riflettere sulla forza della natura, specie quando si vive in zone dove gli elementi ambientali sono prevalenti, e facendo loro apprezzare le piccole cose della vita.





"Noi siamo felici di avere l'acqua calda, per esempio", dice Ginevra. "Mi rendo conto di essere fortunata, ci sono persone vicino a me che non hanno neanche quello".





