DESASTRES, un'installazione che "ci deve far reagire", alla Biennale di Venezia

Quest'anno alla Biennale di Venezia partecipa l'artista italo-australiano Marco Fusinato, originario del Veneto, con l'opera DESASTRES, esposta nel padiglione australiano curato da Alexie Glass-Kantor.





L'installazione di Fusinato "non è una cosa per principianti, ma è qualcosa che ci deve far reagire", commenta Candiani.

Ascolta l'intervista a Marco Fusinato L'artista Marco Fusinato rappresenterà l'Australia alla Biennale di Venezia

"È proprio questo lo spirito di Venezia. È proprio questo da andare a vedere. E portarci poi a casa, nel bagaglio della memoria".

Qualcosa che ci urta e ci distoglie dalla semplicità di una bella cosa, ma che ci porta proprio al titolo dell'opera stessa: DESASTRES, disastri di tutti i secoli che ci passano davanti agli occhi indifferenti.

Secondo Candiani "la Biennale non è sempre solo piena di assurdità e non è nemmeno solo arte d'avanguardia".





La Biennale "non è affatto dedicata all'arte per far piacere agli occhi, ma cerca di far scoppiare qualche scintilla di intelligenza e di passione sia nella mente che nel cuore", commenta Candiani.





L'installazione di Fusinato è esposta nei Giardini della Biennale di Venezia.





Intanto sono stati assegnati i premi della Biennale. Il Leone d’Oro per la miglior Partecipazione Nazionale è andato alla Gran Bretagna con l'artista Sonia Boyce, per Feeling Her Way .





