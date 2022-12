Design, architettura e restauro, le passioni di Emanuel Sammartano

Emanuel Sammartano è arrivato in Australia nel 2015 insieme alla moglie, alla quale era stato offerto un posto di lavoro per un'azienda italiana.





Architetto con la passione per l'arte e figlio di un artigiano restauratore, Sammartano si è dedicato fin da subito a scoprire il mercato del design e dell'arte down under, e qui ha trovato presto la sua dimensione.





"I miei studi da architetto e le conoscenze del restauro di mobili antichi che ho imparato seguendo mio padre in bottega ogni giorno, osservandolo restaurare e rimettere in vita mobili antichi, hanno fatto nascere in me la passione per l'arte e la creazione di pezzi unici", ha raccontato Emanuel ai microfoni di SBS Italian.



Fragment - Emanuel Sammartano Questo privilegio ha dato ad Emanuel la possibilità di lavorare oggi alla design art , "una forma d'arte che ha l'obiettivo di dare una nuova veste ad oggetti antichi e che si può considerare ancora in fase esplorativa".



"Questi mobili verrebbero buttati perché non hanno più alcune parti fondamentali al loro utilizzo. Io do loro una nuova vita riciclando materiali sia per la parte antica che per quella moderna delle mie opere".



L'Australia è un posto spettacolare dal punto di vista di apertura mentale, artistica e creativa. Emanuel Sammartano

Sammartano ha lavorato come interior designer, designer e progettista per diverse realtà italiane ed internazionali, e oggi ha uno studio dove si dedica interamente alla sua passione.



Il suo nuovo progetto si intitola Fragment, ed ha portato Emanuel a diventare finalista per il Melbourne Vivid 2022 Design awards al Melborne Exhibition Centre e al Sydney Design show come Australia’s next top designer 2022.





