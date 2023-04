Documentari imperdibili su SBS, tra cui uno dedicato al Maestro riminese

Sabato alle 18.00 su SBS Viceland – The Gig is Up



C’è chi consegna cibo e chi guida, ma non solo: milioni di persone lavorano nella gig economy, dove si viene pagati per ogni compito eseguito con la promessa di flessibilità ed indipendenza. È un fenomeno il cui valore supera già i 5 miliardi di dollari a livello globale ed è in crescita. Questo documentario rivela anche gli aspetti più oscuri di questo nuovo mondo del lavoro.





Lunedì alle 17.35 su SBS World Movies – The Last Wave



Un classico del cinema australiano diretto da Peter Weir ed interpretato da Richard Chamberlain, David Gulpilil e Olivia Hamnett che racconta la storia di un avvocato di Sydney, la cui vita è sconvolta quando inizia ad occuparsi di un omicidio. In quel momento scopre di avere una strana connessione mistica con cinque uomini aborigeni.





Lunedì alle 21.35 su NITV – Gurrumul



Il musicista indigeno Geoffrey Gurrumul Yunupingu è stato tra le voci più importanti in Australia, amatissimo anche all’estero. Cieco dalla nascita, trovò la sua ragion d’essere nelle canzoni e nella musica ispirate dalla sua terra e dalla sua comunità nell’isola Elcho a nord dell’Arnhem Land.





Martedì alle 16.55 su SBS World Movies – The Scarlet And The Black



Questo film del 1983 è basato sulla vita di Monsignor Hugh O’Flaherty, che salvò durante la Seconda guerra mondiale migliaia di prigionieri di guerra, ebrei e famiglie appartenenti alla Resistenza, nascondendoli in chiesa. Tra gli interpreti troviamo Gregory Peck, Christopher Plummer e John Gielgud.





Mercoledì alle 16.00 su SBS World Movies – Fellinopolis



Si aprono le porte allo straordinario mondo di Federico Fellini. Con riprese effettuate sui suoi set ed interviste con i più stretti collaboratori del Maestro, questo documentario offre un nuovo sguardo sulla sua persona ed i suoi metodi di regia.





Mercoledì alle 22.30 su NITV – Homeland Story



Un ritratto intimo di Donydjyi, una comunità aborigena tradizionale remota all’estremo nord dell’Australia. Il documentario racconta la transizione della comunità dalla vita tradizionale all’era digitale, con la sfida di mantenere intatta la propria vibrante cultura.





Giovedì alle 20.30 su SBS – Asking For It



La giornalista Jess Hill torna su SBS dopo la serie dell’anno scorso See What You Made Me Do per esplorare la piaga della violenza sessuale che interessa milioni di australiani e che si stima rimanga per la maggior parte sommersa e non venga denunciata. Come creare quindi una cultura dove il consenso sia irrinunciabile?





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .







Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!







Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.