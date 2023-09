Festival di Venezia, ecco i film in rassegna

"Si è aperta in maniera molto toccante questa 79ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia", ha raccontato Sandra Bordigoni, che si trova a Venezia per seguire la Mostra-Festival con 23 film in concorso per il Leone d’Oro.





La rassegna, che proseguirà fino al 10 settembre, è stata aperta da Rocio Munoz Morales, che, racconta Bordigoni, ha fatto un discorso molto personale, "probabilmente uno dei più personali che si sono mai sentiti in apertura di mostra".





"Ha raccontato proprio la sua passione per il cinema, che le viene da suo padre, e ha poi paragonato il cinema a questa finestra aperta sul mondo che permette di ampliare i propri orizzonti, e [ha parlato] della necessità di fare cinema perché noi di cinema viviamo", ha raccontato Bordigoni.





Poi c'è stato l'intervento del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy, che ha chiesto di non dimenticare le loro vittime.





"Ha fatto anche un lungo elenco che è comparso per iscritto sullo schermo nero di tutti i bambini che sono rimasti uccisi nel conflitto. E poi ha detto: "La guerra è come un bruttissimo film, senza però le musiche di Morricone,'" ha raccontato Bordigoni.





"Noi sappiamo che lui è un attore, per cui ha tenuto a partecipare in qualche modo in video alla manifestazione, e in questo Venezia dimostra che non dimentica il resto del mondo".





Intanto è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera a Paul Schrader, regista di American Gigolo nonché sceneggiatore di Toro scatenato e di Taxi Driver .





Schrader ha ricevuto il premio dalle mani dell'attrice Sigourney Weaver e nel suo discorso ha detto: "Non voglio andarmene da questo mondo prima di avervi detto che vi amo".





Tra i film più acclamati vi sono " Bones and All " di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, " Monica " di Andrea Pallaoro," Blonde ", un biopic su Marylin Monroe con Ana de Armas, " Siccità " di Virzì e il " Signore delle Formiche " di Gianni Amelio.





Ci sono poi molti film fuori concorso, ha spiegato Bordigoni.



