Esperimento apre uno spiraglio per un nuovo ramo della fisica

L'acceleratore di particelle del Fermilab di Chicago ha misurato delle anomalie nel valore del momento magnetico del muone, una particella con una massa oltre 200 volte più pesante di un elettrone.





I risultati confermano esperimenti effettuati 20 anni fa e mostrano una discrepanza con il Modello Standard utilizzato dalla fisica moderna.





"Per un fisico è la gallina dalle uova d'oro" ha commentato Matteo Volpi a SBS Italian .





Il dottore in fisica delle particelle alla Melbourne University School of Physics ha spiegato che da questi dati si "potrebbe aprire un portale" per una nuova branca della fisica.





Ascolta l'intervista a Matteo Volpi:

