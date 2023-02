Frida Bollani Magoni: "La musica è la mia casa”

Pianista e cantante, Frida Bollani Magoni racconta a SBS Italian il suo rapporto e la sua passione per un'arte entrata inevitabilmente a far parte della sua vita fin da piccolissima, grazie alla mamma Petra Magoni, eccezionale cantante del duo Musica Nuda, e al papà Stefano Bollani, uno dei pianisti più apprezzati al mondo.



“Ho sempre avuto in casa la musica, grazie ai miei genitori. Non a caso suono il pianoforte come papà e canto come mamma, come se avessi preso nel mio DNA, in egual misura, queste due passioni, che infatti considero allo stesso livello di importanza.





"Cerco di essere pianista esattamente come cantante e non una delle due cose e basta. Sul palco mi sento veramente a casa, perché di fatto sono nata su un palco, in mezzo ad una tournée di concerti", , spiega Frida a Parlando di Musica.



Frida, ospite di Via dei Matti nº0, assieme al papà Stefano, conduttore del programma "La mia casa è sempre stata circondata di musica e quindi la musica è sempre stata la mia casa. Io cerco di dare quello che posso nelle mie performance".





"Non penso necessariamente alla tecnica o al far emozionare a tutti i costi, le cose arrivano a chi devono arrivare. Io sono come mi viene in quel momento, con le emozioni del momento”.



“Ho già pubblicato un album di cover, ma adesso avrei voglia di far uscire degli inediti e mi sto dedicando molto alla scrittura".





"Spero di pubblicare qualcosa presto, ma intanto ripartiranno i concerti. Si continua così: dischi e concerti, dischi e concerti. È questa in fondo la nostra vita”, conclude Frida.



Frida Bollani Magoni è nata in Versilia il 18 settembre 2004