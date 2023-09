Gianpaolo Pace, quando il pop diventa d’autore

“Esclusi i presenti” è il nuovo album di Gianpaolo Pace, che arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro, “Da quando non ci sei”.





Il cantautore torinese, anche attore di teatro e doppiatore, racconta ai microfoni di SBS Italian questo nuovo lavoro, la sua storia e il forte e indissolubile legame con le sue origini meridionali.



“Nella mia storia musicale non ho quasi mai parlato di me, pur prendendo spunto dalla mia esperienza, tentando sempre di parlare di storie verosimili e non vere, perché ho sempre creduto che in fondo alla gente di quello che pensassi io non fregava niente".





"In questo album invece ho voluto mettere tanto di me, non della mia storia, ma di quello che penso veramente. C’è anche un po’ d’amore, ma soprattutto ho voluto parlare dei tanti comportamenti altrui che non mi piacciono o non condivido”.



Parlando di Musica - Gli Africa Unite 40 anni di Africa Unite no, Non è fortuna SBS Italian 23/04/2022 20:59 Play

“Ad esempio la canzone Esclusi i presenti nasce da un fatto accaduto veramente".





"Ero in ufficio e un mio collega ha chiamato a sé un po’ di persone, cominciando a spiegare tutta una serie di comportamenti che a lui non piacevano, e per me era abbastanza chiaro che si stesse rivolgendo ad alcune di quelle stesse persone, in realtà".



Con questo album ho voluto parlare dei tanti comportamenti altrui che non mi piacciono o non condivido Gianpaolo Pace

"Alla fine di tutto il discorso ha tirato fuori il jolly dicendo: 'Vabbè, però… esclusi i presenti!'. E tutti sorridevano!"





"A me si è aperto un mondo perché è una frase che tu puoi usare sempre. Quindi ho voluto utilizzarla come titolo di un album nel quale critico tutta una serie di comportamenti e poi, ironicamente dico: 'sì ma oh, escluso te che ascolti eh!'”.



Lorenzo Santangelo e Gianpaolo Pace Credit: courtesy of “Nella mia musica è forte l’influenza del sud. Al di là delle sonorità, che comunque qua e là ci sono, in certe zone del meridione si dice che non ci sia niente".





"In effetti sì, parlando di grossi locali, discoteche, ristoranti stellati probabilmente non ce ne sono, però ci sono le persone. Questi forti legami, che spesso al nord dove sono nato non trovo, mi portano a scrivere in un determinato modo, perché c’è più condivisione, si parla di più".





"Mi costringo a parlare con le persone, e fa bene a chi scrive”.



Gianpaolo Pace Credit: courtesy of “Il teatro e il doppiaggio sono passioni arrivate tardi, ma che in realtà sentivo da tanto tempo".





"Sono cose utilissime perché ti interfacci con altre persone, e poi ti dà una sicurezza in più che ti consente di parlare e cantare meglio. È nata tardi ma è stata potentissima. Impiego tutto il tempo possibile della mia vita cercando di fare cose buone”.







Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.