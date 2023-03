Gioielli del cinema e serie italiane, le proposte di SBS in TV per la settimana

Venerdì alle 19.30 su NITV – Tim Burton’s Corpse Bride



Ispirato ad un racconto ebraico, questo meraviglioso film di animazione racconta la storia del giovane Victor, promesso sposo di Victoria in un matrimonio combinato che i due accettano in modo riluttante, per poi innamorarsi. Ma una sposa uccisa a poche ore dal suo matrimonio trascina agli inferi Victor, convinta che sarà lui a coronare il suo sogno. Un aldilà più vibrante del mondo dei vivi in quello che è forse il capolavoro di Tim Burton, con le voci di Johnny Depp, Emily Watson, Helena Bonham Carter e Jane Horrocks. Imperdibile.





Sabato alle 20.30 su SBS Viceland – Women Who Rock



Non solo rock in questa miniserie documentaria serie dedicata al contributo femminile alla musica, dagli anni Cinquanta all’avvento di MTV. Tante le protagoniste, tra cui Chaka Khan, Joni Mitchell, Rickie Lee Jones, Tori Amos e Shania Twain.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Silver Linings Playbook



Dopo aver perso la moglie ed il lavoro, Pat trascorre un po’ di tempo in un ospedale psichiatrico per poi tornare a casa dei genitori. Il suo desiderio è di ricostruire la sua vita e riunirsi alla moglie, ma le cose si complicano quando una donna, Tiffany, si offre di aiutarlo. Grande successo di pubblico e critica, il film ricevette otto nomination agli Oscar nel 2013, con Jennifer Lawrence che si assicurò il premio per la miglior interpretazione femminile.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – Capote



Nel 1959 Truman Capote scopre la storia dell’omicidio di un’intera famiglia nel Kansas e si trasferisce assieme all'amica Harper Lee (autrice di To Kill a Mockingbird ) nella cittadina dove è avvenuto il delitto. Così nasce il suo libro più famoso, “A Sangue Freddo” ( In Cold Blood ), e questo film ne racconta la genesi, con un cast splendido capitanato dall’indimenticato Philip Seymour Hoffman, premiato con l’Oscar per questa interpretazione.





Lunedì alle 18.30 su SBS World Movies – While At War



Ambientato nei primi mesi della guerra civile spagnola del 1936, questo appassionante film diretto da Alejandro Amenábar racconta di come il Paese abbia vissuto il fascismo per quasi quarant’anni sotto la dittatura di Francisco Franco. Il film raccolse ben diciassette nomination ai premi Goya del 2020.





Martedì alle 14.50 su SBS World Movies – What's Eating Gilbert Grape



Gilbert Grape è un giovane intrappolato nella vita familiare di una piccola cittadina statunitense, che lavora duramente per supportare il fratello disabile Arnie e la loro madre fortemente sovrappeso, mentre la casa in cui vivono sta cadendo a pezzi. Un piccolo gioiello con un giovane Johnny Depp e la sua fidanzata dell’epoca Juliette Lewis, ma soprattutto un memorabile Leonardo Di Caprio che, poco più che adolescente, conquistò con la sua interpretazione la sua prima nomination agli Oscar.





Solo online su SBS On Demand – Ever After



Chiamami Ancora Amore è il titolo originale di questa miniserie in sei episodi diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati. La storia racconta della violenta separazione di una coppia dopo 11 anni di matrimonio, con i servizi sociali che intervengono per valutare se i due siano ancora in grado di prendersi cura del loro figlio.





Solo online su SBS On Demand – Devils



La serie racconta di un gruppo di uomini d’affari appartenenti ad una banca di investimenti che scopre un complotto finanziario su scala globale. Una produzione italiana dal respiro internazionale con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.







Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





