Grande Storia e piccole storie nei documentari e film in programma su SBS

Venerdì alle 19.45 su NITV – Tracks







Il film si ispira alla storia vera di Robyn Davidson, una giovane donna che - accompagnata solo dal suo fedele cane e da quattro imprevedibili cammelli - camminò da Alice Springs a Uluru, proseguendo poi verso l’Oceano Indiano in un percorso di 2700 chilometri attraverso il deserto australiano.







Sabato alle 14.55 su SBS World Movies – Bugsy Malone







Ambientato nella New York del 1929, il film racconta l’ascesa di Bugsy Malone e la lotta per il potere tra i gangster rivali Fat Sam e Dandy Dan. Il film diverte con un cast di bambini, che si muove nel mondo delle gang e che non spara proiettili ma splendide canzoni. Tra questi ci sono anche Scott Baio e Jodie Foster.







Sabato alle 22.00 su NITV – Black Sheep







Dalla Nuova Zelanda arriva questo horror bizzarro e divertente in cui un esperimento di ingegneria genetica trasforma delle innocenti pecore in belve assassine che terrorizzano una fattoria neozelandese.







Domenica alle 21.50 su SBS - World’s Biggest Murder Trial: Nuremberg







Senza commenti e senza interviste, le immagini di repertorio raccontano il drammatico processo di Norimberga, nel quale 21 capi nazisti furono accusati di crimini che hanno portato alla morte di milioni di innocenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il documentario raccoglie oltre mille spezzoni costruendo un ritratto di uno dei processi più importanti della storia che non può lasciare indifferenti.







Martedì alle 17.50 su SBS World Movies – Song for Marion







Dopo la morte di sua moglie, il burbero Arthur si unisce ad un coro la cui direttrice Elizabeth gli fa riscoprire l’amore a 72 anni. Il film vede tra i protagonisti Christopher Eccleton, Gemma Arterton e Terence Stamp.







Martedì alle 20.30 su SBS Food – Rick Stein’s Taste Of Italian Opera







In questo stravagante speciale lo chef Rick Stein racconta in modo divertente il ruolo che il cibo ricopre nell’opera lirica, un esempio dell’importanza del mangiar bene per gli italiani. Sia per comporre che per cucinare bisogna mettere assieme elementi diversi e sia la musica che un buon piatto danno piacere e riscaldano l’anima.







Martedì alle 20.40 su SBS – Magic In The Mountains







Chi lo avrebbe mai detto? Fu grande la sorpresa quando nel 1960 la cittadina di Squaw Valley in California si aggiudicò il diritto ad ospitare le Olimpiadi invernali, che, grazie anche al genio di Walt Disney ed altri visionari, furono un grande successo, cambiando il mondo dello sport per sempre.







Mercoledì alle 21.30 su NITV – To The Ends Of The Earth







Questo documentario con la voce narrante di Emma Thompson racconta le traversie di chi va ad estrarre gas e petrolio letteralmente in capo al mondo, nei luoghi più sperduti. Qual è il futuro, ora che siamo verso la fine dell’era dei combustibili fossili?







Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





