Grandi serie, documentari, film, informazione, cucina, tutto questo su SBS

Tutti i giorni alle 7.30 su SBS WorldWatch – Telegiornale





SBS WorldWatch ospita da alcune settimane l’informazione in lingua che prima potevate trovare su SBS e SBS Viceland. Il telegiornale RAI in italiano viene trasmesso ogni mattina alle 7.30 sul nuovo canale 35 SBS World Watch.





Venerdì alle 20.30 su SBS Viceland – The Orville





Prosegue la terza serie della divertente serie fantascientifica a bordo della USS Orville, un’astronave un po’ stramba che viaggia alla scoperta delle galassie e, in questo episodio, si avventura in una regione pericolosa dello spazio Krill. Le due precedenti serie sono disponibili per una “abbuffata” su SBS On Demand.





Sabato alle 21.20 su SBS Viceland – Woodstock: Three Days That Defined a Generation





Nell’agosto del 1969 quasi mezzo milione di persone si radunarono in una fattoria nello stato di New York per ascoltare musica dal vivo. In quei tre giorni però non ci fu soltanto un concerto memorabile, ma un evento leggendario che segnò una generazione e che ebbe ramificazioni culturali, politiche e sociali.





Lunedì alle 20.00 su SBS World Movies – The Breaker Upperers





Mel e Jen quindici anni fa si innamorarono dello stesso uomo, a loro insaputa. Una volta saputo del doppio gioco divennero amiche e fondarono un’agenzia che rompe dietro compenso relazioni e sodalizi coniugali. Ora sono quasi quarantenni e gli affari vanno a gonfie vele ma, incontrando una delle loro vittime, il rimorso assale Mel e l’amicizia con Jen ne risente.





Martedì alle 20.00 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Il pranzo della domenica è un rito familiare irrinunciabile per moltissimi in Italia e Silvia – come tutti noi – ora abita in Australia, con la famiglia lontana. Questo non la fa desistere e la domenica Silvia adora cucinare per gli amici australiani i piatti speciali della festa.





Martedì alle 20.30 su SBS Viceland – James Cameron’s Story Of Science Fiction





Gli alieni sono stati utilizzati dalla letteratura e dal cinema di fantascienza con molteplici significati sul potere, la politica, la comunicazione, le relazioni, diventando metafore di eventi tutti terrestri. A viaggiare nella storia della fantascienza c’è un cicerone d’eccezione, James Cameron, regista oltre che di Titanic di molti memorabili film di fantascienza, tra cui Alien, Terminator e Avatar.





Mercoledì alle 18.05 su SBS World Movies – The Old Man And The Gun





Il film è basato sulla storia vera di Forrest Tucker, che evase dal carcere di San Quentin quando aveva 70 anni per poi derubare numerose banche. Le sue vicende sono rivissute in questo film del 2018 diretto da David Lowery con protagonista Robert Redford e con un cast stellare che comprende Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits e Sissy Spacek.





Giovedì alle 21.40 su SBS World Movies – A Royal Night Out





Con il settantesimo Giubileo alle spalle, la regina Elisabetta II torna in questo film dove si immagina quello che avrebbe combinato con la sorella Margaret la sera dell’8 maggio 1945, all’annuncio della vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. Volendo festeggiare per strada con la gente, le principesse convincono il padre Giorgio VI, nonostante il parere negativo della madre, a lasciarle uscire da palazzo. Il film è opera di fantasia ma Margaret ed Elizabeth quella sera uscirono davvero da Buckingham Palace attorno alle 22 e non rientrarono fino all’una.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta la nostra guida TV

LISTEN TO Grandi serie, documentari, film, informazione, cucina, tutto questo su SBS SBS Italian 10/06/2022 08:49 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.