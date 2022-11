Head On Photo Festival: gli italiani in mostra a Sydney

La 13esima edizione di Head On Photo è in corso fino al 4 dicembre, in alcune delle località più suggestive di Sydney.





La rassegna rappresenta l'appuntamento annuale più importante dedicato alla fotograzia locale e internazionale in Australia, con mostre di talenti emergenti e artisti affermati.





Gabriele Cecconi, è un fotografo documentarista e collabora con diverse testate come National Geographic, Internazionale e L'Espresso.





Le foto che fanno parte della sua serie, "TiàWùK", campeggiano lungo la spiaggia di Bondi e rappresentano "una esplorazione per immagini di un altro pianeta" come spiega il sito del festival .



"Il progetto cerca di rappresentare la relazione tra psiche e ambiente, in uno degli stati più piccoli e più ricchi del mondo, il Kuwait. 'TiàWùK' non significa altro che Kuwait al contrario", racconta il fotografo ai microfoni di SBS Italian.





"'TiàWùK' evoca un po' l'idea di un pianeta lontano. Così mi sono sentito la prima volta che mi sono trovato nel Paese: catapultato su un pianeta sconociuto, surreale, distopico... Lo stesso linguaggio che ho utilizzato per raccontare quel che vedevo intorno a me".





Il lavoro di Gabriele approda in Australia in concomitanza con la COP27, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso in Egitto.





Il fotografo italiano ha spesso esplorato il tema dell'ambiente nei suoi lavori.





"Non credo che una fotografia possa rallentare o fermare la crisi climatica, ma un'immagine non può avere un ruolo diverso da quello che gli spetta per la sua stessa natura: quello di creare degli spazi di riflessione intima con chi la osserva e in questo modo aprire nuove riflessioni, smuovere la coscienza".





In mostra anche le foto di Antonio Faccilongo, sempre a Bondi, con la serie "Habibi" che viene descritta come "una raccolta di storie d'amore ambientata ai margini del conflitto israelo-palestinese".



Image detail, form the project "Habibi". Credit: Antonio Faccilongo, courtesy of Head On Photo Festival Daniele Cascone presenta "The inner room", presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura in York Street.





Italiano anche uno dei vincitori dell'edizione del festival di quest'anno: si tratta di Diego Fedele, a cui è andato l' Hads on Landscape Award nella categoria "Australian runner-up" per uno scatto delle macerie di una industria chimica in Ucraina.





