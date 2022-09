I funerali della regina sui quotidiani australiani

I quotidiani in edicola questa mattina in Australia parlano tutti, esclusivamente, dei funerali di Elisabetta II.





Sul The Age l’immagine è evocativa: ritrae la bara portata in spalla da quattro degli otto granatieri, gli ufficiali che hanno trasportato il feretro all’interno dell’abbazia di Westminster.





Uno di questi con il guanto bianco poggia delicatamente la mano destra sul retro del feretro. Il titolo in piccolo (come se fosse sussurrato), è ‘ Final farewell ’ - Millions say goodbye to Queen Elizabeth, the longest reigning monarch in British History .





L’ultimo saluto – milioni di persone dicono addio alla Regina Elisabetta II, la sovrana più longeva nella storia della Gran Bretagna.



Sulla prima pagina dell’Herald Sun compare anche il re Carlo III. Il titolo è Thank you – OUR – Queen. L'imagine è più luminosa, raffigura i granatieri che trasportano il feretro e alle spalle degli ufficiali si vedono a figura intera il Re e la consorte, Camilla.





Nel riquadro in basso a destra il giornale ha pubblicato anche una foto recente della Regina Elisabetta ancora sorridente, a volerla ricordare così nella sua vitalità.





Nel lungo sommario, si legge che un Carlo III in lacrime ha guidato la famiglia reale e il mondo nell'ultimo omaggio alla regina Elisabetta II, i cui funerali sono stati visti da miliardi di persone in tutto il mondo mentre lungo le strade di Londra una folla ha presenziato alla processione - definita sobria ma complessa – per rendere omaggio ad una sovrana amata. Si ricorda poi come in occasione del suo 21mo compleanno, Elisabetta aveva promesso che avrebbe dedicato la sua vita al servizio della nazione, un passaggio citato nell’omelia dell’arcivescovo di Canterbury.







I quotidiani in edicola stamane in Australia sono andati in stampa attorno a mezzanotte, quando la cerimonia funebre non era ancora giunta al castello di Windsor, dove il corpo della regina è stato sepolto accanto al principe Filippo.





Il Sydney Morning Herald pubblica la stessa foto del The Age, ma il titolo “We’ll meet again” fa riferimento ad un’altra frase della regina, quella pronunciata durante la pandemia, quando Elisabetta II dedicò un pensiero alle vittime del Covid.





Il The Australian infine pubblica una foto che ritrae Re Carlo triste e segnato in volto, che trattiene a stento le lacrime al passaggio del feretro con la corona. Anche in questo caso il titolo è We’ll meet again – ci incontreremo di nuovo", anche in questo caso – come in quello dell’Herald Sun a corredo della prima pagina c’è una foto della regina in vita in un riquadro.





A differenza degli altri quotidiani sul The Australian c’è un testo che inizia con la frase “ She came here to be married, she came here to be crowned …", si sottolinea quindi che nella stessa abbazia di Westminster la regina Elisabetta si era sposata nel 1947, che nella stessa chiesa era stata anche incoronata il 2 giugno del 1952 e che lì è tornata per il suo funerale all’età di 96 anni, 70 dei quali sul trono britannico.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.