Il 26 gennaio raccontato dalle First Nations su SBS e NITV

Sabato alle 19.00 su SBS Food – Nigellissima



L’amore dichiarato di Nigella Lawson per la cucina italiana si ritrova in ogni momento di questa serie iconica. Nel menù dell’episodio di oggi un budino alla liquirizia e la fregola sarda con una salsa alle vongole.





Sabato alle 20.30 su NITV – Toomelah



Daniel è un bambino di dieci anni che sogna di diventare un gangster. Cacciato da scuola, diventa amico di uno spacciatore che controlla il traffico nella comunità aborigena di Toomelah, nel nord del New South Wales. Un suo rivale viene però scarcerato e, una volta libero, è intenzionato a riconquistare il suo territorio. Il film del 2011 diretto da Ivan Sen è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard .





Domenica alle 18.10 su SBS World Movies – The World’s Fastest Indian



La storia del neozelandese Burt Munro, che trascorse anni a ricostruire una moto Indian del 1920 con la quale stabilì il record mondiale di velocità nello Utah nel 1967. Il film è diretto da Roger Donaldson ed ha come protagonista Anthony Hopkins.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – The Father



In questa serata su SBS World Movies torna Anthony Hopkins nel ruolo che gli è valso il premio Oscar nel 2021 di un uomo che rifiuta l’aiuto della figlia e che, con l’età che avanza, perde il senso di sé e del mondo che gli sta attorno. Nel film ritroviamo anche Olivia Colman.





Martedì alle 20.30 su SBS – US And The Holocaust



Il film è una recente produzione firmata da Ken Burns, Lynn Novick e Sarah Botstein e racconta degli anni che hanno preceduto e poi incluso l’Olocausto, esaminando il ruolo degli Stati Uniti nell’accogliere il popolo ebraico in fuga. Un altro eccellente e dettagliato esempio del lavoro documentario di Burns, da non perdere.





Mercoledì alle 19.30 su NITV e su SBS – Sunset Ceremony



Un evento speciale per raccontare quel che significano le celebrazioni del 26 gennaio per gli australiani, realizzato con una collaborazione tra SBS, NITV e Channel 10. Riflessione ma anche musica e danze offerte da esponenti delle First Nations in questa data così controversa, nell’anno in cui si attende il referendum sull’inclusione di una voce indigena in Parlamento.





Giovedì alle 19.30 su SBS e NITV – Top End Wedding



I due innamorati Lauren e Ned hanno solo 10 giorni per trovare la madre di Lauren, scomparsa nel nulla nel Northern Territory, e poter celebrare il matrimonio dei loro sogni nel Top End australiano. Un road movie tra i panorami del nord australiano con incontri memorabili.





Solo su SBS On Demand – Am I Being Unreasonable?



Se amate le commedie britanniche, non perdetevi questa serie della BBC che debutta direttamente online su SBS On Demand e che racconta l’incontro e l’amicizia tra due madri che possono finalmente rivelarsi reciprocamente i propri segreti.





Vi ricordiamo inoltre che su SBS World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





