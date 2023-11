"Il cancro e la pandemia mi hanno insegnato molto"

“Bisogna far finta di andare in guerra, radersi i capelli e partire come il soldato Jane”. Con questo spirito la chef Vitalia Zanda ha affrontato una malattia che, quando le fu diagnosticata, le è sembrata una sentenza di morte.





Dopo le difficoltà iniziali nell’affrontare il turbine di sentimenti che l’hanno travolta nel sentire la diagnosi che le dava solo quattro mesi di vita, Vitalia ha capito che doveva reagire, che doveva cambiare il suo approccio alla malattia, ed è cominciato così il suo percorso di guarigione.

L’insegnamento più grande che mi ha dato la malattia è di non fuggire davanti ai problemi. Non avevo nessuna scappatoia e dovevo affrontarla

Percorso che si è protratto anche quando la pandemia di coronavirus ha sconvolto il mondo e messo a repentaglio una guarigione imminente. Vitalia oggi sta meglio e vuole condividere la sua storia. Source: Vitalia Zanda

Tutto andava bene, poi la mia vita è crollata

Vitalia è nata a Fluminimaggiore, nella provincia sarda di Carbonia Iglesias, ed è giunta otto anni fa in Australia con il marito Antonio Lo Conte. Ora vive a Cairns, dove gestisce il suo Vitalia’s Restaurant, e ha un bambino di cinque anni.





Poi a settembre 2019, all’età di 47 anni e a seguito di una semplice visita medica, Vitalia ha scoperto di avere un cancro terminale: un tumore al peritoneo, partito dalle ovaie ed esteso all’utero, al fegato, a un rene, alla milza e a una parte del diaframma.

Non pensi a una cosa così grave nella tua vita. Fino a un momento prima va tutto bene e poi così, all’improvviso sparisce tutto

Le emozioni hanno presto preso il sopravvento, tra i sensi di colpa per non avere seguito uno stile di vita più salutare e la responsabilità nei confronti di un bambino piccolo e del marito, che sarebbero rimasti soli.





“Quando ti dicono che hai il cancro, soprattutto così esteso, non pensi che si può curare, pensi a una sentenza di morte” ha detto la chef sarda, che ha perso il padre per un tumore ai polmoni.





Secondo il parere degli esperti, Vitalia aveva quattro mesi di vita e, se avesse cominciato subito la chemioterapia e la massa tumorale si sarebbe ridotta, avrebbe poi potuto sottoporsi all’operazione chirurgica. L’oncologo disse che aveva il 40% di possibilità di farcela.

L’Italia e la famiglia

A novembre 2019 Vitalia, Antonio e il loro piccolo sono partiti alla volta dell’Italia dove la "soldata Jane" si è sottoposta all’operazione all’Ospedale Gemelli di Roma.





La scelta è ricaduta su Roma anche perché, come le è stato spiegato dai medici a Cairns, in Italia si svolge un trattamento particolare di chemioterapia da ben sei anni, mentre in Australia è ancora in fase sperimentale.





Ma il motivo principale è che tutta la sua famiglia e i suoi amici le sarebbero stati vicini.

A Brisbane, Melbourne o Sydney sarei stata da sola con mio marito e mio figlio, mentre in Italia c’era tutta la mia famiglia e i miei amici

Tutta la famiglia di Vitalia si è trasferita a Roma dalla Sardegna e gli amici di sempre sono riusciti a starle vicino, “a sostenermi e incoraggiarmi”. Vitalia con un'amica all'Ospedale Gemelli di Roma. Source: Vitalia Zanda Gli imprevisti erano però dietro l’angolo, ancora una volta. Dieci giorni dopo l’intervento, un imprevisto al ristorante di Cairns ha spinto la famiglia a tornare in Australia.

La pandemia e il lockdown

Venti giorni dopo il loro rientro down under , l’Italia è entrata in lockdown. Dopodiché la pandemia ha stravolto la vita di Vitalia anche in Australia.





“Quando è scoppiata la pandemia in Australia ero spaventatissima, perché ero uno dei soggetti più a rischio” racconta Vitalia, che in quel periodo era sottoposta a un altro ciclo di chemioterapia a Cairns.





“Prendevo tutte le precauzioni. Non abbiamo mandato il bambino a scuola anche prima della chiusura delle scuole”. Vitalia assieme al figlio durante il lockdown in Queensland. Source: Vitalia Zanda E una delle difficoltà più grandi è stato proprio spiegare a suo figlio, che al tempo aveva quattro anni, cosa stava accadendo.

All’ospedale a Cairns mi hanno dato un libro per comunicare la malattia al bambino. Gliel’abbiamo illustrata attraverso delle fiabe scritte per i figli di persone malate

Ascolta la storia di Vitalia Zanda, raccontata a SBS Italian.

LISTEN TO "Il cancro e la pandemia mi hanno insegnato molto" SBS Italian 21/12/2020 26:54 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus.