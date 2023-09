Il cantante giramondo che spera di venire in Australia

La carriera musicale di Fabio Gomez è ricca di tappe importanti, la prima delle quali lo porta a Chicago dove frequenta i seminari del New Gospel al quale si era avvicinato negli anni precedenti.





Fabio non si limita solo al ruolo di cantante, ma decide di darsi alla composizione e nel 2016 pubblica l'album Niente è impossibile che contiene sette brani scritti da lui.





"La musica è un dono divino, ma anche uno stile di vita", dice Fabio ai microfoni di SBS Italian.





"Quando c'è stato questo fattaccio della pandemia globale ho rivoluzionato la mia musica e me stesso e nel 2020 siamo usciti con il mio primo singolo che si chaima Over di cui sono disponibili la versione Dance Rainbow Remix e quella chill-out Smooth Jazz Monte Carlo Mix" .





Fabio non ha mai abbandonato la sua indole multiculturale incidendo in inglese, italiano e spagnolo. Viaggia continuamente ed è particolarmente attivo in Sud America.





La sua canzone Siempre lo scorso anno è stata trasmessa su tutte le radio del Venezuela e dalla TV nazionale Televen anche in Messico, Colombia, Argentina e Uruguay e in brevissimo tempo ha superato un milione di visualizzazioni su Youtube.





Il suo ultimo single Let me be ha fatto altrettanto.

"Let me be è un inno alla libertà, al cambiamento e alle scelte combattute a volte radicali, ma che ci permettono di evolvere".





Il video della canzone è girato nei luoghi più conosciuti di New York: all’interno del Guggenheim Museum, a Central Park, sul ponte di Brooklyn, davanti al Rockefeller Center e all’Empire State Building. Parte del video è stato girato anche su Governors Island, da dove si può ammirare tutta la Grande Mela e la Statua della Libertà.





Fabio Gomez, per la fine dell'anno, ha in programma una nuova visita in America Latina e sta pianificando un tour anche in Australia.





Ascolta l'intervista con Fabio Gomez:

Ringraziamento:





SBS Italian ringrazia Fabio Gomez e Divinazione Milano per i brani musicali contenuti nell'intervista.





