"Il diritto all'acqua è ancora una sfida aperta"

Come ha raccontato a SBS Italian il giornalista Emanuele Bompan, che insieme a Marirosa Iannelli, ricercatrice ambientale, è autore di "Water grabbing, guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo", inquinamento e cambiamento climatico rendono ancora più difficile l'accesso all'acqua pulita in varie parti del mondo.





"La domanda di acqua cresce esponenzialmente mentre l’offerta diminuisce per inquinamento e cambiamento climatico", ha dichiarato Bompan.





Il libro è una raccolta di storie raccolte sul campo dagli autori che denunciano che "nonostante di per sé la mancanza di acqua non sia uno dei problemi più gravi e l'acqua non sia un elemento che scarseggia in assoluto, il problema è grave e reso ancor più acuto dall' incapacità di applicare il diritto universale all'acqua e la sua gestione pacifica in alcune zone chiave dove attori più potenti si accaparrano la risorsa a discapito dei più deboli".





"Oggi ci sono ancora 507 casi di tensioni nel mondo sull’uso dell’acqua", ha affermato Bompan.





Oltre alla lotta tra privati e tra diversi stati, "Water grabbing" affronta anche la questione dello spreco di acqua.





"Si stima che nel mondo ogni anno si sprechino qualcosa come 250 chilometri cubi di acqua, pari al flusso annuale di un fiume come il Volga, lungo ben 3531 chilometri", ha spiegato Bompan.





"E necessario ed urgente intervenire nei processi di risoluzione dei conflitti legati all’acqua", conclude Bompan ai microfoni di Sbs Italian "e intervenire in uno sviluppo sostenibile che tenga in conto di garantire l’acqua come un bene comune ed un diritto umano universale".

