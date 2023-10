Il Giro d'Italia, il grande cinema e le serie TV in esclusiva su SBS

Venerdì 14 maggio, alle 14:30 su World Movies - Grace di Monaco





ll film del 2014 è basato su un anno della vita di Grace Kelly (a cavallo fra il 1961 e il 1962) musa del regista Alfred Hitchcock divenuta principessa di Monaco in seguito alle nozze con il principe Ranieri III. Nicole Kidman interpreta il ruolo protagonista della diva, parte delle riprese sono state girate in Italia prima a Grimaldi, il paesino vicino a Ventimiglia che porta lo stesso nome della casa reale di Monaco, e poi a Mortola, presso Villa Hanbury.





Sabato, alle 17:30 su SBS – Cycling: Giro d’Italia Highlights 2021





SBS sta offrendo una copertura esclusiva in Australia del Giro D’Italia, oltre alle singole tappe anche i momenti salienti della gara.





Domenica alle 20:30 su World Movies – Ray





La trama ruota attorno alla vita del cantante Ray Charles, scomparso qualche mese prima dell'uscita della pellicola nelle sale americane[1]. Jamie Foxx, grazie alla sua interpretazione del grande artista non vedente, vinse un Golden Globe, un BAFTA e un Oscar come miglior attore protagonista, oltre a molti altri premi.





Lunedì 17 maggio, alle 13:30 su SBS Food- Food Lovers' Guide to Australia





La serie prodotta da SBS e condotta da Maeve O’mara e Joanna Savill in questo episodio ci porta prima a scoprire come gustare le sardine piu fresche del paese, poi a gustare spaghetti udon e infine in una churrascheria brasiliana.





Martedì, alle 20:30 su SBS - Insight





Il programma di approfondimento di SBS, la prossima settimana propone una puntata tutta dedicata all’intuizione: come utilizzarla e quando per ottenere il meglio dalle situazioni che viviamo?





Mercoledì, alle 20:30 su SBS - “See What you made me do”





Una produzione originale SBS che si focalizza sulla piaga della violenza e degli abusi domestici condotta dalla giornalista d'inchiesta Jess Hill, che per anni ha condotto ricerche sul tema degli abusi ai danni di donne e bambini.





Giovedì, alle 20:00 su SBS Food - Cook like an Italian with Silvia Colloca





Silvia Colloca in un episodio tutto dedicato al pesce a ai frutti di mare, di cui la cucina italiana abbonda: in particolare la food writer e presentatrice ci insegnerà a preparare una zuppa di pesce e un filetto di snapper al forno.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS e vi ricordiamo che durante il Giro d'Italia il notiziario TV della RAI, che in genere SBS trasmette ogni mattina alle 7:30, verrà trasmesso solo parzialmente e sarà invece disponibile per intero su sbs.com.au/ondemand







Buona visione!





