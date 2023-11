Il Padrino, tra i film in programma su SBS nei prossimi giorni

Sabato alle 15.35 su SBS World Movies – My Neighbour Totoro





In questo film del 1988 del grande Hayao Miyazaki incontriamo Satsuke e Mai, due ragazze che scoprono che la loro nuova casa in campagna si trova in una foresta magica in cui abitano delle creature mistiche, i Totoro. Il più grande ed anziano dei Totoro, re della foresta, le accompagnerà in una magica avventura per meglio capire la realtà della vita. Il Mio Vicino Totoro è uno dei film più celebri dello studio di animazione giapponese Ghibli (si pronuncia gibli, con la g dolce), tanto che proprio Totoro appare nel logo dello studio. Il film è spesso inserito nelle classifiche dei film più belli della storia del cinema.





Sabato alle 20.50 su SBS – The Godfather





Il primo capitolo della trilogia di Francis Ford Coppola è riproposto oggi per un sabato sera con SBS ricco di emozioni. Vincitore di tre premi Oscar, tra cui quello per Miglior Film, Il Padrino racconta la saga del capo mafioso Don Vito Corleone e della sua famiglia. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Mario Puzo.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – O Brother, Where Art Thou?





Uno dei film più divertenti dei fratelli Joel e Ethan Coen (Fargo, No Country for Old Men) racconta le vicende di tre evasi. George Clooney interpreta Ulysses, che, assieme ai suoi due compagni di cella – non proprio intelligentissimi – John Turturro e Tim Blake Nelson, cerca di raggiungere l’amata di Ulysses, Penelope (a cui da vita Holly Hunter), per impedire che si risposi. Dai nomi vi sarete accorti che l’ispirazione è l’Odissea di Omero, ma non aspettativi un film epico e storico. Piuttosto, avventure scapestrate e personaggi bislacchi con una delle colonne sonore più indimenticabili del cinema.





Domenica alle 20.30 su SBS Food – Rick Stein: From Venice to Istanbul





Nel suo viaggio attraverso quello che fu l’impero bizantino, oggi Rick visita Ravenna di cui scopre la piadina prima di attraversare il mare Adriatico in direzione della Croazia, dove potrà esplorare alcuni piatti locali, tra cui lo stufato di capra con i piselli, la pasticada e la peka di agnello.





Mercoledì alle 20.00 su SBS Food – Italian Food Safari





Guy oggi visita il panificio artigianale a Melbourne di Daniel Chirico per assaggiare le sue creazioni appena uscite dal forno. Poi prepara una panzanella, piatto rustico dell’Italia centrale a base di pane raffermo. Dopo aver incontrato il macellaio Vince Garreffa, si sposta infine a Sydney per imparare da Nino Zoccali come preparare un perfetto ossobuco.





Da martedì a venerdì alle 14.00 su SBS Viceland – Rex in Rome





Verso le due del pomeriggio ogni giorno su SBS Viceland potete divertirvi e appassionarvi con le vicende del cane poliziotto più famoso della televisione italiana. Rex affianca in questa serie l’ispettore Rivera, interpretato da Ettore Bassi, giocando spesso un ruolo chiave nella risoluzione degli omicidi più efferati.





Molti dei programmi SBS vengono poi riproposte nel servizio di streaming gratuito SBS On Demand. E oggi vi diamo un paio di suggerimenti per serie che riteniamo imperdibili, ora che magari siete a casa e avete un po’ più di tempo. Altrimenti, cercate di trovarlo, lo meritano!





Su SBS on Demand – Made in Italy





Questa serie italiana interessa soprattutto per lo sguardo ad un periodo negli anni Settanta del Novecento, in cui nacque l’industrIa della moda italiana che, lo sappiamo bene, è poi diventata dominante nel mondo. Imperfetta ma avvicente, con alcuni personaggi ispirati, tra cui la mentore scorbutica ritratta dalla sempre bravissima Margherita Buy, che ricorda un po’ la Miranda di Meryl Streep in Il Diavolo Veste Prada.





Su SBS On Demand - Broadchurch





Le tre serie sono state trasmesse dalla TV britannica tra il 2013 e il 2017. Molti di voi l’avranno già vista, ma per chi non la conosce vi invitiamo a seguire le vicende del Sergente Ellie Miller e dell’ispettore Alec Hardy che indagano sull’omicidio di un undicenne che arriverà a dilaniare la comunità di Broadchurch, una fittizia cittadina costiera inglese apparentemente idilliaca. David Tennant e Olivia Colman sono dei fuori classe e la serie è tra le appassionanti ed emozionanti tra quelle disponibili al momento. Imperdibile.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





