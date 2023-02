Il Quinto Elemento, documentari e informazione: la prossima settimana all'insegna di SBS TV

Questa sera alle 21:30 su World Movies The Fifth Element





Per l'ex-marine Korben Dallas, la vita nel 23° secolo è diventata noiosamente ripetitiva: per vivere guida un taxi volante e ogni giorno mangia cibo d’asporto dallo stesso ristorante cinese, che consegna direttamente alla sua finestra.





Ma Korben non sa che un grande pericolo extraterrestre si è alleato con lo scagnozzo Zorg e minaccia di distruggere la Terra.





Diretto da Luc Besson e interpretato da Bruce Willis, Gary Oldman e Milla Jovovich questo film è un classico che merita di essere rivisto più e più volte.





Sabato alle 20:30 su Viceland: The Last Overland: Singapore to London





Oxford è caduta a pezzi in una nazione che ogni anno accoglie meno turisti della Corea del Nord e dove nessun meccanico ha mai visto una Land Rover.





Se non riusciranno a riparare la povera Oxford, i nostri protagonisti dovranno abbandonarla qui, ponendo di fatto fine alla spedizione.





Ma questa incredibile auto d'epoca non è ancora stata sconfitta.





Domenica alle 17:30 su SBS: WWII: Battles For Europe





L'esperto di carri armati David Willey ci mostra l'impressionante tank tedesco King Tiger e l'economico ma letale Panzerfaust.





Gli storici David Silbey e Stephen Bull discutono del difettoso sistema di sostituzione della fanteria americana, della diserzione e degli effetti della fatica e del trauma da combattimento.





Sempre Domenica alle 18:40 The Cars That Built The World





Frustrati dalle limitazioni del trasporto personale, un gruppo selezionato di inventori si propone di liberare l'umanità dalla dipendenza dal cavallo sfruttando la potenza del motore a combustione interna.





Karl Benz scopre un carburante potente e portatile che dà il via all'invenzione dell'automobile, inducendo il rivale Gottlieb Daimler a costruire un motore più veloce e potente.





Lunedì alle 13:30 su SBS Food: Lidia’s Italy





Vittorio Beltrami, amico di Lidia, ha un aspetto molto simile a quello di Albert Einstein.





Il suo forte però non è la scienza ma il formaggio! Lidia visita la fattoria di Beltrami nelle Marche, dove si prende cura dei suoi preziosi e carinissimi animali.





Martedì alle 20:30 su SBS: US and the Holocaust





Le prime notizie sulle uccisioni naziste cominciano ad arrivare negli Stati Uniti.





Un gruppo di funzionari governativi decide di creare il War Refugee Board, che finanzierà e sosterrà le operazioni di salvataggio.





Mentre gli Alleati avanzano, i soldati scoprono fosse comuni e liberano i campi di concentramento tedeschi, rivelando la portata dell'Olocausto.





Il pericolo delle sue ripercussioni diventa evidente.





Sempre martedì alle 22:30 su SBS Food: Royal Recipes





Michael viene raggiunto dalla chef londinese Anna Haugh in una delle più belle dimore signorili della Gran Bretagna per cucinare il cibo adatto a dei compleanni reali.





Mercoledì alle 21:30 su World Movies: We’ll End Up Together





Sono anni che Max, ristoratore di mezza età, non ospita i suoi amici.





Il gruppo si riunisce tradizionalmente per il suo compleanno, ma poiché l'ultima volta le cose non sono andate esattamente come previsto, non si sono visti molto.





All’ultimo incontro si scopre che Max sta divorziando e che la sua villa è in vendita.





Questo film ha come protagonisti François Cluzet, Marion Cotillard e Gilles Lelloche.





Giovedì alle 12:55 su NITV: Trading Cultures





Tre artisti di Makassar, in Indonesia, e tre artisti di Yirrkala, nella terra dell’Arnhem orientale, hanno riallacciato un rapporto commerciale di 400 anni fa attraverso l'arte.





Vi ricordiamo inoltre che su SBS World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.