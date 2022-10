Il sincrotrone di Clayton apre le porte al grande pubblico

By Carlo Oreglia

Nel 2007 venne inaugurato a Clayton, un quartiere a sud-est di Melbourne, il primo sincrotrone australiano, una delle infrastrutture scientifiche più importanti del Paese.





Un network di tunnel interconnessi dalle dimensioni di un campo di footy , i cui esperimenti vengono sfruttati da campi totalmente diversi l'uno dall'altro, dall'industria farmaceutica all'archeologia, fino al settore minerario e addirittura all'arte.



Il sincrotrone di Melbourne ci ha dato per la prima volta un'immagine 3D del Covid-19 Michela Semeraro

"Un sincrotrone è un acceleratore di particelle, principalmente un acceleratore di elettroni", spiega Michela Semeraro, un'ingegnera meccanica che dall'Italia si è spostata proprio in Australia per lavorare alle nuove linee del sincrotrone di Clayton.





"È una specie di tunnel circolare, può essere più o meno grande, e quello di Clayton e medio-piccolo ma è importantissimo per l'emisfero australe", aggiunge Semeraro al microfono di SBS Italian.





"Il sincrotrone è stato fondamentale nella ricerca sul Covid, per esempio, quello di Melbourne ha dato per la prima volta un'immagine 3D del virus che poi è stata usata in tutto il mondo".





Ogni due anni il complesso viene aperto al pubblico con un Open Day, un'occasione rara per vedere come funziona questa tecnologia all'avanguardia e farsi spiegare i suoi segreti e le sue molteplici applicazioni da oltre 50 scienziati.





L'Open Day è il prossimo 16 ottobre dalle 9:30am alle 4pm, all'800 Blackburn Road a Clayton.





L'entrata è gratuita ma bisogna registrarsi sul sito ansto.gov.au .





