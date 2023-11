Il weekend in TV su SBS parte con un canto allegro e liberatorio

Sabato alle 15.05 su SBS World Movies – God Willing





In questo film italiano del 2015 si racconta la storia di Andrea, uno studente di medicina che annuncia al padre Tommaso, un ateo convinto, la sua intenzione di diventare sacerdote. Scioccato, Tommaso decide di investigare e smascherare il carismatico Don Pietro che, secondo lui, avrebbe sottoposto suo figlio a un lavaggio di cervello. Il film di Edoardo Maria Falcone, il cui titolo italiano è Se Dio Vuole ha tra i protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassman.





Sabato alle 20.30 su SBS – Australia’s Biggest Singalong





Cosa c’è che vi può far star meglio che cantare? Espressione di felicità o antidoto alla malinconia, questo sabato sera potrete imparare in diretta con SBS alcuni dei pezzi australiani più amati, canti da pub che mettono subito allegria, come Throw Your Arms Around Me degli Hunters and Collectors. Se non la conoscete, sintonizzatevi e prima della fine del programma sarete tanto bravi da poterla cantare con gli interpreti originali.





Sabato alle 22.30 su SBS – Florence Foster Jenkins





Meryl Streep interpreta una ricca ereditiera newyorkese con un’enorme passione per la musica e per il canto. Peccato che non becchi una nota! La storia è basata su un personaggio realmente esistito e le cui incisioni sono rimaste. Esilarante e commovente allo stesso tempo, il film di Stephen Frears vede al fianco dell’eccezionale Streep un intenso Hugh Grant.





Domenica alle 20.40 su NITV – Whitney





Il film diretto dal regista vincitore di un premio Oscar Kevin Macdonald presenta la grande star della musica statunitense con uno sguardo onesto e inedito. Con un accesso senza precedenti alla famiglia e ai collaboratori di Whitney Houston e mostrando per la prima volta contenuti video e audio che testimoniano la sua vita e la sua carriera, il documentario costruisce un ritratto emozionante di una cantante indimenticabile.





Martedì alle 20 su SBS Food – David Rocco’s Dolce South East Asia





Lo chef canadese e nato da genitori italiani David Rocco lascia in questa serie il Bel Paese e porta il proprio sguardo ad un’altra delle cucine più amate al mondo, quella del sud-est asiatico, un’area che comprende diverse nazioni con tradizioni culinarie diverse e ricchissime. In questa puntata, David incontra a Kuala Lumpur in Malesia alcune persone che sono riuscite a cambiare la propria vita e quella degli altri tramite la cucina.





Mercoledì alle 19.30 su SBS World Movies – Borg vs McEnroe





Nell’estate del 1980 Bjorn Borg incontra il giovane John McEnroe. Il campione svedese è sul procinto di vincere il suo quinto torneo a Wimbledon, stabilendo un record, ma il tennista statunitense gli mette i bastoni tra le ruote. In questo film del 2017 si racconta la rivalità dei due atleti, che tra il 1978 e il 1981 si scontrarono 14 volte, con 7 vittorie ciascuno.





Giovedì sera su SBS FOOD – Appuntamento con la cucina italiana





Alle 19 – The Cook Up with Adam Liaw e nella puntata di oggi Adam ospita il conduttore televisivo Rae Johnston e Anneka Manning, creatrice della scuola di cucina Bake Club, che oggi presentano la loro versione di un classico italiano, il pesto.





Alle 19.30 – Australia’s Food Bowl con Stefano De Pieri che oggi prepara un menù per 200 persone per festeggiare la fine della vendemmia, al termine di un anno difficile per gli agricoltori.





Alle 20 – Cook Like An Italian With Silvia Colloca con Silvia che in questa puntata rivela alcuni trucchi della nonna e altri accorgimenti per rendere il lavoro in cucina più semplice, senza rinunciare alla qualità.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





