"In Australia ho ritrovato la voglia di essere siciliano a distanza"

“ D’amuri e raggia ” è il titolo di un progetto interamente eseguito in dialetto siciliano in uscita il 21 maggio. arrangiato e registrato in Australia da Maurizio Chisari, in arte Maurizio Chi, in collaborazione con il chitarrista australiano di origini siciliane Luke Wright e in





Ad anticipare l’album è stato il singolo " La jaggia " (“La gabbia”), che nasce dal proverbio popolare siciliano “ l’aceddu intra na’ jaggia si nun canta d’amuri canta raggia ” ("Un uccello dentro una gabbia se non canta d’amore canta per rabbia").

“Questa canzone nasce in un momento nel quale ognuno di noi è stato costretto a rimanere dentro casa propria, nella propria gabbia a causa della pandemia. Vuole essere un input per tutte quelle persone che si sono sentite in gabbia, per incoraggiarle a trovare un momento per riflettere e per spiccare il volo”, ha raccontato Maurizio a SBS Italian.

I miei testi hanno sempre un aspetto autobiografico: diverse situazioni nella vita mi hanno portato ad aprire delle gabbie, a liberarmi dalle tensioni accumulate in Italia e proprio venendo qui in Australia posso dire di aver aperto questa gabbia e finalmente aver spiccato il volo.

Maurizio si avvicina alla musica molto presto, da bambino, ma nei primi anni della sua vita si dedica soprattutto al ballo, passione trasmessagli dai genitori, entrambi insegnati di danza. Oggi a Sydney, oltre alla professione di cantautore, il giovane catanese lavora come preparatore atletico per danzatori.





Il percorso artistico di Maurizio è stato prettamente legato alla musica pop e lo ha portato a vincere concorsi nazionali quali Area Sanremo 2011 e Genova X Voi 2016 e pubblicare il suo primo album “Due” (Paperboatsongs – 2016).





Poi il cambiamento radicale: il trasferimento nel 2019 a Sydney, scelta frutto di un momento di malessere, del bisogno di scappare dalla sua gabbia e di ricominciare, racconta il cantante.

“Quando sono arrivato in Australia ero estremamente confuso. Ricostruire la mia vita e il mio percorso musicale a 35 anni, in un’altra lingua, non è affatto facile. Mi sono tormentato per mesi finché ho capito cosa volevo fare, a chi volevo parlare, con quale voce e quale sentimento. Ho capito che nel mondo gli ascoltatori sono interessati alla tua anima e a come la rappresenti, che le parole sono importanti solo se vengono espresse con il suono che ti è più naturale: il mio era il siciliano.”





Ascolta l'intervista a Maurizio Chi:

LISTEN TO "In Australia ho ritrovato la voglia di essere siciliano a distanza" SBS Italian 14/05/2021 16:36 Play

