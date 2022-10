"International Podcast Day": voi cosa ascoltate?

L'International Podcast Day (30 settembre) è una giornata istituita nel 2014 per celebrare questa nuova, anche se ormai non nuovissima, forma di contenuti audio: il podcast.





Il 3 ottobre, in occasione della la conferenza mondiale sui podcast, PodcastDay24, si è fatto il punto su questo mondo ancora in espansione, dove i contenuti in offerta, specialmente in inglese, sono cresciuti esponenzialmente.





Si calcola che ci siano 383.7 milioni di ascoltatori di podcast a livello mondiale e si prevede che saranno circa 424 milioni per la fine del 2022. A giugno 2022, si è calcolato un totale di 2.4 milioni di podcast e oltre 66 milioni di episodi prodotti.





Data la competizione crescente per attirare l'attenzione di ascoltatori e ascoltatrici, è sempre più complesso aggiudicarsi una fetta di pubblico.





Se da una parte produrre podcast è relativamente semplice e alla portata di tutti, dall'altra raggiungere il pubblico diventa sempre più una sfida.





SBS Italian ha invitato alcuni creatori e creatrici di podcast a condividere le loro esperienze.





