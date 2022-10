Iperconnettività e salute mentale: nemici o amici?

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione della cittadinanza australiana sul tema della salute mentale.





Ma cos'è la salute mentale? Il sito ufficiale dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la definisce come uno uno "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o di infermità".



In questi anni dominati dai social media e dai dispositivi mobili, il raggiungimento di questo benessere psicofisico assoluto è più facile oppure più problematico?





Noi ne abbiamo parlato con la counsellor Barbara Zoroddu, anche conosciuta online come UN'AMICA A MELBOURNE.





Secondo Zoroddu, la connettività è un aspetto con il quale dovremo convivere a lungo, ed è importante trovare un giusto bilanciamento in modo da ottenerne maggiori benefici.



La cosa più importante da fare è sviluppare consapevolezza Barbara Zoroddu, counsellor

Zoroddu affronta anche il tema della connettività e dell’impatto con le persone più avanti con gli anni, ed allo stress che potrebbe causargli il non essere al passo coi temi.





Secondo la counsellor, le persone più anziane “rifiutano in prima istanza un approccio con la tecnologia, non essendo nate nell’era digitale”, e per questo potrebbero soffrire di stress qualora siano costrette ad utilizzare nuove tecnologie.





Nel mondo di oggi, infatti, alcune pratiche sono diventate quasi esclusivamente digitali, e questo potrebbe essere motivo di ansia.



In definitiva, il consiglio di Zoroddu è quello di utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la nostra vita, ma senza per questo dimenticare i benefici che ci dà il contatto fisico: “l’importante è ritrovare la vicinanza, perché siamo tutti sulla stessa barca”.





La Mental Health Foundation Australia (MHFA) ha infatti istituito il National Mental Health Month, iniziativa volta a porre l'attenzione sul tema della salute mentale. Il tema di questo 2022 è ‘Building Resilience: Communities and Connections’.







Eventi ed iniziative sono previste in tutta Australia, ed anche noi di SBS partecipiamo con una nuova iniziativa, Mind Your Health, una risorsa multilingue online con informazioni per supportare il benessere e la salute vostra e dei vostri cari. Per trovare podcast e articoli in inglese, italiano e molte altre lingue, visitate il portale sbs.com.au/mindyourhealth .







