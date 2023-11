Italia, stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il governo ha emanato il decreto che blocca gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie.





Vietato viaggiare tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. A Natale, Santo Stefano e l'1° gennaio vietato uscire dal proprio Comune e vietato recarsi nelle seconde case.





Il governo ha anche allungato la durata della validità delle misure contro il COVID-19, da 30 a 50 giorni.





Restano chiusi bar e ristoranti dalle 18, che però a Natale, Santo Stefano, a Capodanno e 6 gennaio saranno aperti a pranzo.





"Senza misure rigorose durante le feste, ci ritroveremo a febbraio con una terza ondata peggiore della seconda", ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza.

READ MORE News Flash di giovedì 3 dicembre

Un altro capitolo molto dibattuto è quello della scuola, che continua a destare non poche polemiche tra il fronte di chi preferirebbe che le scuole riaprissero da metà Dicembre ed altri che invece farebbero ripartire le lezioni dall'11 di gennaio.





Il Premier Conte vuole dare un messaggio positivo alla nazione, spiega Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio di Roma.





Conte "vuole dimostrare che ce la possiamo fare a ricominciare e che non dobbiamo per forza rinunciare a tutto", spiega Fusi, "ed è per questo che propende per fare ricominciare le scuole in presenza al più presto".





Mentre i contagi diminuiscono, rimanendo comunque a quota 20mila, purtroppo il numero dei morti continua ad essere molto alto, oltre 600 persone al giorno.





"Purtroppo la questione si divide tra la priorità di preoccuparsi delle realtà economiche oppure di quelle sanitarie e per adesso la questione sanitaria rimane di primissimo rilievo", commenta Fusi.





Sul fronte dei vaccini "c'è stata subito una forte polemica" dato che il Regno Unito ha approvato il vaccino Pfizer Biontech per primo, spiega Fusi.





Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che l'Italia "spera di avere a disposizione le prime dosi a Dicembre", continua Fusi.





"Il vaccino sarà gratuito per tutti e non obbligatorio e anche questo tema spacca l'opinione pubblica tra chi ne vorrebbe l'obbligatorietà per permettere l'immunità di gregge e chi invece pensa che non sia giusto obbligare le persone a vaccinarsi".





"Da fine Dicembre avremo il vaccino, con priorità al personale medico, alle forze dell'ordine, alle categorie a rischio e così via", ha aggiunto Fusi.

LISTEN TO Italia, stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio SBS Italian 03/12/2020 09:32 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .