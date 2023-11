“Si tratta di un progetto che unisce il mio lavoro di insegnante di pilates e fitness, con la passione per l’ambiente e per la difesa della natura”, ha spiegato Francesca Tenore su SBS Italian , “Nell’estate nera degli incendi in Australia, quindi per noi in Italia l’inverno scorso, stavo seguendo la vicenda ed ero molto colpita, così ad un certo punto mi sono detta ‘devo fare qualcosa!’”.





In questo modo è nato il progetto ‘A Plank for the Koala’ per raccogliere fondi a favore di organizzazioni che si occupano della salvaguardia dei koala per salvarli dall’estinzione.





Prima dell’arrivo del COVID-19, Tenore lavorava nelle palestre della Brianza e a Milano ma poi il suo lavoro- comprese le lezioni di ‘koalates’ come ha ribattezzato le lezioni in beneficenza per i piccoli marsupiali- è tutto online.





“Non sono una che si arrende facilmente! Quando a fine febbraio mi sono trovata ferma, proprio mentre il progetto stava partendo, avevo anche fatto fare delle magliette da un’illustratrice bravissima Marie Capriata, ho cominciato a fare lezioni online – una a settimana- di ‘koalates’".

"Ho iniziato il il 3 maggio, in occasione del Wild Koala Day, e da allora non ho saltato una lezione anche grazie alla collaborazione Katrina Jeffrey del Koala Gardens di Tuckurimba, nel New Sputh Wale”, racconta Tenore.





Ascolta l'intervista a Francesca Tenore:

LISTEN TO 'Koalates': a lezione di fitness per salvare i koala SBS Italian 12/12/2020 13:53 Play

